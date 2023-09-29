تقيس تجربة ALICE عمر Hypertritons بدقة

قامت دراسة حديثة أجراها تعاون ALICE في مصادم الهادرونات الكبير التابع لـ CERN بقياس عمر الهايبرتريتون، وهو نواة التريتيوم مع نيوترون مستبدل، بدقة ملحوظة. Hypertritons هي نوع من النواة المفرطة التي تحتوي على Hyperon لامدا وكانت محور أبحاث مكثفة منذ اكتشافها في الخمسينيات من القرن الماضي.

استخدم تعاون ALICE، وهو مجموعة بحثية تدرس الاصطدامات النووية، مصادم الهادرونات الكبير (LHC) لجمع بيانات عن فرط التريتون ومضاد فرط التريتون المتحلل في (anti)3He والبيون المشحون خلال عام 2018. وباستخدام تقنيات حسابية متقدمة، تمكن الباحثون من تحليل البيانات وقياسها عمر الهايبرتريتون وطاقة الانفصال لجسيم لامدا.

تُعد هذه القياسات الدقيقة أمرًا حيويًا لفهم خصائص فرط التريتونات وتحسين فهمنا لتفاعلات Λ-nucleon، التي تلعب دورًا في خصائص النجوم النيوترونية. بالإضافة إلى ذلك، توفر القياسات نظرة ثاقبة لبنية فرط التريتونات، وتحديدًا مستوى ارتباطها.

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع فرط التريتون غير المقيد، مما يساعد على تقييد نماذج التفاعل بين فرط النيوكليونات. تضيف قياسات تعاون ALICE معلومات قيمة إلى مجال الفيزياء النووية الفائقة وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف لهذه المجمعات النووية الفريدة.

مصادر:

- استعراض للحروف البدنية: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.182301