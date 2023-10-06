طعم أساسي جديد: استجابة اللسان لكلوريد الأمونيوم

اكتشف علماء من كلية USC Dornsife للآداب والفنون والعلوم طعمًا أساسيًا سادسًا محتملاً. وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، وجد الباحثون أن اللسان يستجيب لكلوريد الأمونيوم، وهو أحد المكونات الموجودة في بعض الحلوى، من خلال نفس مستقبل البروتين الذي يشير إلى الطعم الحامض. مستقبل البروتين، المعروف باسم OTOP1، هو المسؤول عن اكتشاف الطعم الحامض من خلال قنوات أيونات الهيدروجين. ومع ذلك، كشفت الدراسة أن OTOP1 يستجيب أيضًا بشكل ملحوظ لكلوريد الأمونيوم.

أجرى الفريق تجارب باستخدام الخلايا البشرية وأنواع حيوانية مختلفة، ووجد أن القدرة على اكتشاف الأمونيوم من خلال قناة OTOP1 محفوظة عبر الأنواع. على وجه التحديد، تجنبت الفئران التي تحتوي على بروتين OTOP1 الوظيفي الماء المحتوي على كلوريد الأمونيوم، في حين أن الفئران التي لا تحتوي على البروتين لم تظهر استجابة سلوكية. يشير هذا إلى أن القدرة على اكتشاف الأمونيوم ربما تطورت كآلية تذوق لتجنب ابتلاع المواد الضارة أو غير المستساغة.

تلقي الدراسة ضوءًا جديدًا على فهمنا للذوق وأهميته التطورية. ويؤكد وجود الذوق الأساسي السادس ويسلط الضوء على الأهمية المحتملة لآليات الذوق في البقاء. يعتبر كلوريد الأمونيوم، الموجود في النفايات وبعض المواد البيولوجية، سامًا إلى حد ما، مما يجعل من المفيد للكائنات الحية أن تكون قادرة على اكتشافه وتجنبه.

وبينما لا يزال البحث في مراحله الأولى، فإن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة للدراسة في مجال إدراك التذوق. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى اختلافات الأنواع في الحساسية للأمونيوم والأهمية البيئية لهذه الاختلافات.

مصادر:

- USC (جامعة جنوب كاليفورنيا)