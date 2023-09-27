طباعة الأجسام المعدنية على المستوى النانوي باستخدام تقنية التصنيع المضافة الجديدة

طور العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تقنية جديدة للتصنيع الإضافي (AM) لطباعة الأجسام المعدنية على مقياس النانو. تسمح التقنية المعتمدة على ضخ الهيدروجيل بطباعة أجسام صغيرة يصل حجمها إلى 150 نانومتر، أي ما يعادل حجم فيروس الأنفلونزا. تتضمن العملية إنشاء "كوكتيل" هيدروجيل حساس للضوء يتم تقويته بشكل انتقائي باستخدام الليزر لتشكيل سقالة ثلاثية الأبعاد. يتم بعد ذلك غرس السقالة بمحلول يحتوي على أيون النيكل، ثم خبزها لحرق الهيدروجيل، ثم معالجتها كيميائيًا لإزالة ذرات الأكسجين، مما ينتج عنه أجسام معدنية ذات هياكل نانوية معقدة.

ما يجعل هذه الأجسام المعدنية النانوية فريدة من نوعها هو وجود عيوب ومخالفات في بنيتها المجهرية. عادة، تؤدي مثل هذه العيوب إلى إضعاف الجزء المعدني على نطاق أوسع. ومع ذلك، في حالة هذه الأجسام النانوية، فإن العيوب في الواقع تقويها. إن وجود العيوب يمنع الفشل من الانتشار من حدود الحبوب إلى أخرى، وتوزيع التشوه بشكل أكثر انتظامًا في جميع أنحاء المادة ومنع الفشل المفاجئ.

تفتح هذه التقنية الجديدة إمكانيات إنشاء مجموعة واسعة من المكونات المفيدة على المستوى النانوي، بما في ذلك المحفزات، وأقطاب التخزين، والأجزاء الأساسية لأجهزة الاستشعار، والروبوتات الدقيقة، والمبادلات الحرارية. إنها واحدة من أولى العروض التوضيحية للطباعة ثلاثية الأبعاد للهياكل المعدنية على مقياس النانو.

أجرى الدراسة باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وهم Wenxin Zhang وZhi Li وRuoqi Dang وJulia R. Greer، وتم نشر النتائج في مجلة Nano Letters.

المصدر

– وينكسين تشانغ، زهي لي، روكي دانغ، وآخرون. إنشاء العديد من المكونات المفيدة، مثل محفزات الهيدروجين، وأقطاب تخزين الأمونيا الخالية من الكربون والمواد الكيميائية الأخرى، والأجزاء الأساسية للأجهزة مثل أجهزة الاستشعار، والروبوتات الدقيقة، والمبادلات الحرارية. رسائل النانو. دوى: 10.1021/acs.nanolett.3c02309