الباحثون يطورون طريقة كهربائية لتغيير تدفق الإلكترونات في المواد الكمومية

حقق فريق من الباحثين من ولاية بنسلفانيا طفرة كبيرة في المواد الكمومية من خلال تطوير طريقة كهربائية جديدة لتغيير اتجاه تدفق الإلكترونات. طريقتهم، التي تم إثباتها في المواد التي تظهر تأثير هول الشاذ الكمي (QAH)، يمكن أن يكون لها آثار على تطوير الجيل التالي من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر الكمومية.

يعد تأثير QAH واعدًا بشكل خاص لأنه يسمح بتدفق الإلكترون على طول حواف المواد دون أي فقدان للطاقة. هذا التدفق عديم التبدد، والمعروف أيضًا باسم تيار الحافة اللولبية، يزيل التشتت الخلفي ويتميز بمقاومة القاعة الكمية والمقاومة الطولية الصفرية.

في هذه الدراسة، صمم الباحثون عازل QAH بخصائص محددة تعمل على تحسين تدفق الإلكترونات. قاموا بتطبيق نبضة تيار تبلغ 5 مللي ثانية على العازل، مما تسبب في تغيير في المغناطيسية الداخلية للمادة وبالتالي تغيير اتجاه تدفق الإلكترون. تعد هذه القدرة على تغيير الاتجاه أمرًا بالغ الأهمية لتعظيم نقل المعلومات وتخزينها واسترجاعها في التقنيات الكمومية.

وكانت الطريقة السابقة لتغيير اتجاه تدفق الإلكترون تعتمد على مغناطيس خارجي، لكن هذا النهج لم يكن مثاليا للأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الهواتف الذكية. اكتشف الباحثون طريقة إلكترونية ملائمة لا تتطلب مغناطيسات ضخمة. ومن خلال زيادة كثافة التيار المطبق وتضييق أجهزة عازل QAH، حققوا كثافة تيار عالية جدًا، مما أدى بشكل فعال إلى تبديل اتجاه المغنطة واتجاه نقل الإلكترون.

يقارن الباحثون هذا التغيير من التحكم المغناطيسي إلى التحكم الكهربائي في المواد الكمومية بالانتقال في تخزين الذاكرة التقليدية من الأساليب القديمة القائمة على المغناطيسية إلى الأساليب الإلكترونية الأحدث. كما قدموا تفسيرًا نظريًا لطريقتهم وأدلة عملية لدعم النتائج التي توصلوا إليها.

يعمل الفريق حاليًا على إيجاد طرق لإيقاف الإلكترونات مؤقتًا أثناء تقدمها من أجل تشغيل النظام وإيقافه بشكل فعال. كما أنهم يدرسون طرقًا لإثبات تأثير QAH في درجات الحرارة المرتفعة.

يبشر هذا البحث بتطوير أجهزة إلكترونية أكثر تقدمًا وتحقيق إمكانات الحوسبة الكمومية.

المصدر: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. التبديل الكهربائي للحافة الحالية في عوازل القاعة الشاذة الكمومية. نات. ماتر. (2023). دوى: 10.1038/s41563-023-01694-ي