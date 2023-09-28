أداة كيميائية جديدة لدراسة الطبيعة المزدوجة للفورمالدهيد

قامت جامعة ليستر بتطوير مكتبة جديدة من المركبات التي تهدف إلى الكشف عن الطبيعة المتعددة الأوجه للفورمالدهيد. الفورمالديهايد هو مادة كيميائية معروفة بأنها مسرطنة وسامة عند تناولها بجرعات عالية، ولكن يُعتقد أيضًا أنها تلعب أدوارًا مهمة في بيولوجيتنا. وتسمح المركبات، المفصلة في دراسة نشرت في مجلة العلوم الكيميائية، للعلماء بدراسة الفورمالديهايد بشكل أكثر فعالية، حيث ثبت أنه متطاير للغاية ومتفاعل بحيث لا يمكن دراسته بسهولة.

الفورمالديهايد موجود في جميع الكائنات الحية وله استخدامات مختلفة، مثل الغراء وعامل التعقيم. إنه يحدث بشكل طبيعي ويتم إنتاجه داخل خلايانا. على الرغم من سميته المحتملة، هناك أدلة متزايدة على أن الفورمالديهايد يلعب دورا حاسما في بيولوجيتنا. إن فهم خصائصه السامة والمسرطنة يمكن أن يساعد العلماء على إيجاد طرق لمنع آثاره أو علاجها.

لدراسة تأثير الفورمالديهايد على الخلايا، قامت جامعة ليستر، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بتطوير مكتبة جديدة من المركبات المصممة لإطلاق الفورمالديهايد بطريقة خاضعة للرقابة. مستوحاة من المركبات المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل والتي تطلق ببطء مستويات منخفضة من الفورمالديهايد، تسمح هذه المركبات بقياس أكثر دقة لتأثيرات الفورمالديهايد.

يوضح الدكتور ريتشارد هوبكنسون من معهد البيولوجيا الإنشائية والكيميائية بجامعة ليستر أن التحدي يكمن في توصيل الفورمالديهايد بطريقة قابلة للقياس الكمي ويمكن التحكم فيها بسبب تفاعله العالي وتقلبه. توفر هذه الأداة الكيميائية الجديدة حلاً لهذه المشكلة.

ويرتبط الفورمالديهايد بأنواع مختلفة من السرطان، وخاصة سرطانات الأنف والحنجرة الناجمة عن الاستنشاق. ومع ذلك، تشير الأدلة الناشئة أيضًا إلى أن الفورمالديهايد يلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي لدينا وقد يكون عنصرًا غذائيًا مهمًا وليس مجرد مادة سامة. ومن خلال الكشف عن الوظائف الدقيقة للفورمالدهيد في الخلايا، يأمل الباحثون في الإجابة على أسئلة مهمة حول دوره في المرض.

سيكون من الضروري إجراء المزيد من البحث والتحقيق لفهم الطبيعة المزدوجة للفورمالدهيد وآثاره على صحة الإنسان بشكل كامل. توفر المركبات الكيميائية الجديدة التي طورتها جامعة ليستر أداة قيمة لدراسة هذه المادة الكيميائية المعقدة.

المصدر: جامعة ليستر – العلوم الكيميائية (DOI: 10.1039/D3SC02867D)