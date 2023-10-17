أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تكتشف وتصنف المستعرات الأعظم باستخدام الأتمتة

نجحت أداة ذكاء اصطناعي مؤتمتة بالكامل (AI) تسمى Bright Transient Survey Bot (BTSbot) في اكتشاف وتحديد وتصنيف أول مستعر أعظم لها. تم تطوير BTSbot بالتعاون الدولي بقيادة جامعة نورث وسترن، ولديه القدرة على تسريع عملية تحليل وتصنيف المستعرات الأعظم بشكل كبير من خلال القضاء على الخطأ البشري.

تتضمن الممارسة الحالية البشر الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الآلية لاكتشاف وتحليل المستعرات الأعظم. قدر فريق BTSbot أن البشر أمضوا حوالي 2,200 ساعة في فحص وتصنيف المستعرات الأعظم بصريًا في السنوات الست الماضية. ومن خلال أتمتة العملية، يوفر BTSbot وقتًا ثمينًا للباحثين للتركيز على مهام أخرى وتسريع وتيرة الاكتشاف.

قامت الروبوتات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنظام BTSbot برصد تلسكوب آخر والتعرف عليه والتواصل معه لتأكيد اكتشاف المستعر الأعظم، مما يمثل علامة فارقة مهمة. والخطوة التالية هي تحسين النماذج، مما يسمح للروبوتات بعزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية. إن إزالة البشر من الحلقة يوفر المزيد من الوقت لفريق البحث لتحليل ملاحظاتهم وتطوير فرضيات جديدة.

ولتطوير أداة الذكاء الاصطناعي، قام الفريق بتدريب خوارزمية للتعلم الآلي باستخدام أكثر من 1.4 مليون صورة تاريخية من ما يقرب من 16,000 مصدر، بما في ذلك المستعرات الأعظم المؤكدة والظواهر الفلكية الأخرى. تم بعد ذلك اختبار BTSbot باستخدام مرشح مستعر أعظم تم اكتشافه مؤخرًا، والذي تم تحديده والتحقق منه بنجاح. بمجرد تحديد المرشح على أنه مستعر أعظم من النوع Ia، شارك النظام الآلي هذا الاكتشاف مع المجتمع الفلكي.

هذا الاختراق في أتمتة الكشف عن المستعرات الأعظم وتصنيفها لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال علم الفلك من خلال تسريع وتيرة الاكتشاف والتحليل. ومن خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للباحثين التركيز على تفسير البيانات وتطوير نظريات جديدة حول أصول هذه الانفجارات الكونية.

المصادر: جامعة نورث وسترن

التعاريف:

المستعر الأعظم: المستعر الأعظم هو انفجار قوي يحدث في نهاية دورة حياة نجم ضخم، ويؤدي إلى إطلاق كمية هائلة من الطاقة.

الأتمتة: استخدام الآلات أو البرامج لأداء المهام دون تدخل بشري.

التعلم الآلي: مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تمكن الأنظمة من التعلم من البيانات وتحسين أدائها دون برمجتها بشكل صريح.