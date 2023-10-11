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هل يمكن للفيتامينات المتعددة تحسين الذاكرة لدى كبار السن؟

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
هل يمكن للفيتامينات المتعددة تحسين الذاكرة لدى كبار السن؟

تتحدى الدراسات الحديثة فكرة أن الفيتامينات المتعددة عديمة الفائدة. في الواقع، بدأت الأبحاث تشير إلى أن كبار السن قد يستفيدون بالفعل من تناولها، خاصة فيما يتعلق بتحسين الذاكرة.

اقتنع عالم أعصاب متخصص في دراسة أدمغة الشيخوخة بالبدء في تناول الفيتامينات المتعددة بعد مراجعة البيانات.

يعد هذا التحول في الرأي مهمًا لأن الفيتامينات المتعددة اعتبرت منذ فترة طويلة غير فعالة وغير ضرورية من قبل العديد من الأطباء. ومع ذلك، تظهر الأدلة الناشئة أن بعض العناصر الغذائية الموجودة في هذه المكملات قد يكون لها تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية، خاصة عند كبار السن.

يعد انخفاض الذاكرة مصدر قلق شائع للأفراد المتقدمين في السن، وإيجاد تدخلات فعالة أمر بالغ الأهمية. في حين أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يوفر العديد من العناصر الغذائية الأساسية، إلا أن كبار السن قد يستفيدون من الدعم الإضافي الذي توفره الفيتامينات المتعددة.

من المهم ملاحظة أنه لا ينبغي اعتبار الفيتامينات المتعددة بديلاً لنمط حياة صحي. تعتبر التمارين المنتظمة، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الكافي، كلها مكونات حاسمة للصحة المعرفية الشاملة. ومع ذلك، فإن دمج الفيتامينات المتعددة في روتين الفرد قد يوفر دعمًا إضافيًا في الحفاظ على وظيفة الذاكرة وتحسينها.

كما هو الحال مع أي مكمل، يُنصح باستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في نظام الفيتامينات المتعددة، حيث يمكن أن تختلف الاحتياجات الفردية والتفاعلات المحتملة مع الأدوية.

مصادر:

- مقال المصدر: "الفيتامينات المتعددة لها سمعة طيبة بين الأطباء باعتبارها عديمة الفائدة."

– دراسة علمية في علم الأعصاب عن شيخوخة الأدمغة

By غابرييل بوتا

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