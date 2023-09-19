يكتشف مسبار باركر الشمسي التابع لناسا الغبار الفضائي الناتج عن تكوين النظام الشمسي

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، وهو أول مهمة على الإطلاق لاستكشاف هالة الشمس، اكتشافًا مذهلاً. وواجه المسبار غبارا فضائيا يعتقد أنه من بقايا تشكل نظامنا الشمسي. وقد حدث هذا الاكتشاف الرائع أثناء رحلة المسبار عبر واحدة من أقوى عمليات قذف الكتل الإكليلية التي تمت ملاحظتها على الإطلاق.

الانبعاث الكتلي الإكليلي هو انفجار قوي للبلازما والمجال المغناطيسي ينشأ من الشمس. ونتيجة لهذا الحدث الانفجاري، تم دفع الغبار حوالي ستة ملايين ميل بعيدا عن الشمس. ومع ذلك، فإن الغبار الموجود بين الكواكب الموجود في نظامنا الشمسي قام بسرعة بتجديد المنطقة التي تم إخلاؤها.

شاركت ناسا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، معربة عن حماسها بشأن إنجاز آخر لأول مرة بواسطة مسبار باركر الشمسي. يوفر لقاء المسبار مع الغبار الفضائي معلومات قيمة عن التفاعلات بين طاقة الشمس وجزيئات الغبار القريبة التي بقيت من المذنبات والكويكبات.

يُظهر الغبار المتناثر وهجًا خافتًا يُعرف باسم "الضوء البروجي"، ويمكن رؤيته قبل شروق الشمس أو بعد غروب الشمس. وكان لا بد من تعديل سطوع الصور الملتقطة لمراعاة الخصائص العاكسة لجزيئات الغبار. يعد هذا الاكتشاف أمرًا بالغ الأهمية في تطوير التنبؤات بالطقس الفضائي وتعزيز فهمنا لكيفية تأثير الغبار بين الكواكب على الانفجارات الشمسية.

للمضي قدمًا، من المتوقع أن يجمع مسبار باركر الشمسي المزيد من البيانات مع وصول الشمس إلى الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي مرحلة تتميز بزيادة النشاط الشمسي. ستساعد هذه البيانات وكالة ناسا في فهم تأثيرات نشاط الشمس على بيئة الأرض.

يعرض هذا الاكتشاف الاستثنائي العمل الرائد الذي ينفذه مسبار باركر الشمسي حيث يكشف أسرار أقرب نجم لنا.

مصادر:

– موقع باركر سولار بروب التابع لناسا

– الحساب الرسمي لناسا على تويتر @NASA

- ميريام وبستر قاموس: https://www.merriam-webster.com/dictionary/coronal%20mass%20ejection