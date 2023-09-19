يلتقط مسبار باركر الشمسي التابع لناسا لقطات مذهلة لانبعاث كتلة إكليلية ضخمة

قام مسبار باركر الشمسي التابع لناسا مؤخرًا بتوثيق حدث مذهل عندما طار عبر قذف كتلي إكليلي هائل (CME). التقطت المركبة الفضائية، التي بناها وأدارها مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، الظاهرة بأكملها بالكاميرا، مما زود العلماء ببيانات مرئية غير مسبوقة لمواصلة دراسة هذه الأحداث الشمسية القوية.

القذف الكتلي الإكليلي هو إطلاق عنيف للبلازما والمجال المغناطيسي من هالة الشمس، وهي الطبقة الخارجية للغلاف الجوي الشمسي. يمكن أن تمتد هذه الانفجارات عبر ملايين الأميال وتنتقل بسرعة تصل إلى عدة ملايين من الأميال في الساعة. عندما يتفاعل الانبعاث الإكليلي الإكليلي مع الغلاف المغناطيسي للأرض، فإنه يمكن أن يسبب عواصف مغناطيسية أرضية ويعطل اتصالات الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة، بل ويشكل مخاطر محتملة على رواد الفضاء في الفضاء الخارجي.

توفر اللقطات التي تم الحصول عليها بواسطة Parker Solar Probe منظورًا فريدًا للانبعاث الإكليلي من خلال الاقتراب بشكل شخصي من هذه الظاهرة. ومن خلال تحليل اللقطات، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول الفيزياء وراء الانبعاث الإكليلي الإكليلي وتأثيراتها على الطقس الفضائي.

يعد هذا الإنجاز التاريخي نتيجة لمهمة Parker Solar Probe لدراسة هالة الشمس وفهم سلوكها. بفضل مجموعة الأدوات المبتكرة وقدرة المركبة الفضائية على تحمل درجات الحرارة القصوى والإشعاع، تهدف المهمة إلى جمع البيانات التي ستحدث ثورة في فهمنا للشمس وتأثيرها على النظام الشمسي.

يواصل مسبار باركر الشمسي التابع لناسا تنفيذ مهمته الرائدة، حيث يكشف أسرار الشمس ويضيء فهمنا للكون.

التعاريف:

– القذف الكتلي الإكليلي (CME): إطلاق عنيف للبلازما والمجال المغناطيسي من هالة الشمس.

- الغلاف المغناطيسي: المنطقة المحيطة بالكوكب حيث يتفاعل مجاله المغناطيسي مع الرياح الشمسية.

- الإكليل الشمسي: الطبقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس، ويمكن رؤيتها أثناء الكسوف الكلي للشمس.

المصدر: مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية