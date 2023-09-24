كبسولة ناسا تحمل عينات من الكويكب تهبط في صحراء يوتا، علماء كوينزلاند يجمعون البيانات

سيلعب تسعة علماء من كوينزلاند دورًا مهمًا في دراسة كبسولة ناسا التي تحتوي على عينات من كويكب عمره 4.5 مليار عام، من المقرر أن يصطدم بالأرض في صحراء يوتا. تحتوي الكبسولة، وهي جزء من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، على ما يقرب من 250 جرامًا من الصخور التي تم جمعها من الكويكب بينو القريب من الأرض في عام 2020. وهذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها الولايات المتحدة عينة من كويكب، حيث سبق أن أجرت اليابان عملية مماثلة البعثات في عامي 2018 و2010. وستوفر العينة التي تم جمعها رؤى قيمة حول تكوين الأرض والنظام الشمسي.

وسيقوم علماء كوينزلاند بجمع البيانات من هبوط الكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 12 كيلومترًا في الثانية، لتصل إلى درجة حرارة سطحية تصل إلى 3,000 درجة مئوية. وستكون هذه البيانات حاسمة في تحسين تصميم المركبات الفضائية المستقبلية، مع التركيز على تقليل وزن الكبسولات. أعرب العلماء عن حماستهم وتوترهم بشأن المهمة، لأنها تمثل تحديات مختلفة، مثل العودة إلى ضوء النهار.

ويصف المهندس جيريمي موران، أحد العلماء المشاركين في تتبع الكبسولة، العمل مع وكالة ناسا بأنه حلم أصبح حقيقة. ويعتقد أن الحصول على بيانات حقيقية من عملية العودة أمر ضروري، لأن مثل هذه المهام لا تحدث إلا مرة واحدة كل عقد. وسيقوم علماء كوينزلاند بتشغيل المعدات العلمية على متن الطائرات، والتقاط بيانات قيمة من نزول الكبسولة.

وبالإضافة إلى علماء كوينزلاند، سيشارك أيضًا في المهمة باحثون من منظمات مختلفة، بما في ذلك وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وجامعة شتوتغارت، وجامعة كوينزلاند. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى تعزيز فهمنا للنظام الشمسي وتطوير تصميم المركبات الفضائية.

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