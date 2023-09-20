رائد الفضاء فرانك روبيو يحطم الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية يقوم بها أمريكي

من المقرر أن يصل رائد الفضاء فرانك روبيو، وهو مواطن من مدينة ميامي، إلى إنجاز كبير بأن يصبح رائد الفضاء الأمريكي صاحب أطول رحلة فضائية في التاريخ. بعد تخرجه من برنامج رواد الفضاء التابع لوكالة ناسا في عام 2019، انطلق روبيو في رحلته الفضائية الأولى في 21 سبتمبر 2022. واعتبارًا من يوم الخميس، سيكون قد أمضى 371 يومًا رائعًا في الفضاء، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا الذي سجله مارك فاندي هاي. . كانت رحلة روبيو عبارة عن مزيج من التحديات والمكافآت، مع لحظات عاطفية وإنجازات مهنية رائعة.

وفي مقابلة من محطة الفضاء الدولية، أعرب روبيو عن امتنانه لتمثيل مكتبه وفريقه في هذه المهمة الضخمة. واعترف بصعوبة الرحلة، لكنه سلط الضوء أيضًا على الإنجاز والشرف الذي جلبته له. كان توقع روبيو الأصلي هو مهمة مدتها ستة أشهر، ولكن بسبب تسرب سائل التبريد في المركبة الفضائية التي كان على متنها، أصبحت العودة الطبيعية إلى الأرض مستحيلة. ونتيجة لذلك، أرسلت وكالة الفضاء الروسية مركبة فضائية غير مأهولة لاستعادة روبيو ورائدي الفضاء اللذين يشاركهما المحطة الفضائية.

طوال المهمة، استخدم روبيو آليات مختلفة للتكيف، بما في ذلك البقاء إيجابيًا، والبقاء على اتصال مع أحبائهم في الوطن، والاعتماد على دعم فريقه. على الرغم من التحديات التي تواجهها، يعتقد روبيو أنه بمجرد الالتزام بمهمة ما والخضوع لمدة عامين من التدريب المكثف، فإن الشعور بالواجب والمسؤولية سيسيطر عليك.

قبل أن يصبح رائد فضاء، خدم روبيو برتبة مقدم في الجيش الأمريكي واكتسب خبرة قيمة كجندي مقاتل وطيار. بالإضافة إلى ذلك، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الطب ومعتمد كطبيب أسرة وجراح طيران.

وبالنظر إلى عودته إلى الأرض، أقر روبيو بأن جسده سيستغرق بعض الوقت للتأقلم مع الجاذبية. قد يستغرق الأمر من شهرين إلى ستة أشهر لاستعادة القدرة على الحركة الطبيعية وتحمل الوزن بشكل مريح.

تدور أكثر لحظات روبيو المتوقعة عند عودته حول لم شمله مع عائلته، والاستمتاع بالهدوء في الفناء الخلفي لمنزله، وتذوق السلطة الطازجة. تعد رحلته الرائعة بمثابة مصدر إلهام للمسافرين إلى الفضاء في المستقبل وتسلط الضوء على التفاني والتضحيات التي قدمها رواد الفضاء من أجل تقدم العلوم والاستكشاف.

مصادر:

- ناسا

- الإذاعة الوطنية العامة