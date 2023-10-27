اكتشافات جديدة تكشف لغزًا دام عقودًا من الزمن: الجاني وراء وفيات شجرة الصنوبر

عانت أشجار الصنوبر في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا من مرض جذري غامض لأكثر من أربعة عقود. في البداية، أشار الباحثون بأصابعهم إلى نبات Phytophthora cinnamomi الذي يصيب الجذور، وهو أحد مسببات الأمراض المعروفة بتسببها في ضرر لعدد لا يحصى من أنواع النباتات. ومع ذلك، كشفت التحقيقات الإضافية أن الجاني الحقيقي هو فطر Leptographium serpens، الذي تم نقله عن طريق الحشرات ولم يكن معروفًا من قبل في جنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من الشكوك حول قدرة L. serpens على التسبب في المرض، واصل الباحثون بحثهم عن إجابات. ومن خلال تخزين عينات من الأشجار المتضررة من الثمانينيات، كانوا يأملون في أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تحقيق اختراق في يوم من الأيام. جاء ذلك اليوم في عام 1980 عندما سمحت تقنية تسلسل الحمض النووي لعلماء الفطريات الجزيئية بالتعرف على السبب الحقيقي وراء موت شجرة الصنوبر: Rhizina undulata.

R. undulata، المعروف أيضًا باسم "فطر نيران القهوة"، مشهور بتسببه في أمراض الأشجار والموت في أوروبا. ومن المثير للاهتمام أن هذا الفطر ينشط بالحرارة الشديدة، مثل الحرائق التي يشعلها المعسكرون الذين يقومون بتخمير القهوة في الغابة. في جنوب أفريقيا، يتم العثور على R. undulata بشكل شائع بعد حرائق الغابات أو عند إزالة الأشجار من المزارع.

ولا يزال السبب الذي أدى إلى تنشيط R. undulata في مزارع الكاب الغربية لغزا. ومع ذلك، يتوقع الباحثون أن التربة الرملية والحمضية التي زرعت فيها الأشجار ربما لعبت دورًا. لقد ثبت أن التربة الحمضية تعزز نمو R. undulata في البيئات المختبرية. ومن الممكن أيضًا أن تكون الحرارة المنبعثة من صخور الكوارتز في المنطقة قد نشطت الفطر.

إن تحديد R. undulata باعتباره الجاني الحقيقي لا يحل لغزًا دام عقودًا فحسب، بل يوفر أيضًا بيانات قيمة لفهم بيولوجيا الفطريات. قد تؤدي هذه المعرفة إلى استراتيجيات مكافحة أفضل في المستقبل، خاصة في مزارع الصنوبر الأخرى في جنوب أفريقيا.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية البحث العلمي للمريض والتطوير المستمر للتقنيات المتقدمة. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على الثقافات الفطرية المتنوعة لفترات طويلة، لأنها يمكن أن تحمل رؤى لا تقدر بثمن وتساهم في دراسة الميكروبات بما يتجاوز أوصاف الأنواع التقليدية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب موت أشجار الصنوبر في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا؟

ج: تسبب مرض جذري غامض في موت أشجار الصنوبر.

س: ما الذي كان يعتقد في البداية أنه سبب المرض؟

ج: تم الاشتباه في البداية في إصابة جذور نبات Phytophthora cinnamomi.

س: من الذي تم تحديده في النهاية على أنه الجاني الحقيقي؟

ج: لقد تم تحديد الفطر Rhizina undulata باعتباره المذنب الحقيقي.

س: ما الذي أثار الفطريات في مزارع الكاب الغربية؟

ج: لا يزال السبب الدقيق غير معروف، لكن التربة الحمضية و/أو الحرارة المنبعثة من صخور الكوارتز هي عوامل محتملة.

س: كيف سيساعد هذا الاكتشاف في المستقبل؟

ج: قد يؤدي فهم بيولوجيا مرض Rhizina undulata إلى تحسين استراتيجيات التحكم في حالات تفشي المرض المماثلة في مزارع الصنوبر.