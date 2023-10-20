اكتشف العلماء بحيرة طينية محتملة على المريخ

عثر العلماء على دليل على ما يعتقدون أنه كان بحيرة طينية على سطح المريخ، والتي يمكن أن توفر أدلة قيمة في البحث عن علامات الحياة الماضية على الكوكب. ركزت الدراسة على Hydraotes Chaos، وهي منطقة من التضاريس الفوضوية على سطح المريخ تتكون من الجبال والحفر والوديان. قام الباحثون بتحليل الصور التي التقطتها مركبة Mars Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا، وحددوا منطقة مسطحة داخل Hydraotes Chaos أظهرت علامات على وجود رواسب وطين يتصاعد من تحت السطح.

وتشير الدراسة إلى أنه منذ حوالي 3.4 مليار سنة، انهار نظام طبقات المياه الجوفية في Hydraotes Chaos، مما أدى إلى فيضانات هائلة رسبت كميات كبيرة من الرواسب على السطح. إذا تم فحص هذه الرواسب عن كثب، فمن المحتمل أن تحتوي على بصمات حيوية للحياة الماضية على المريخ. ويعتقد الباحثون أن الرواسب في البحيرة الطينية تشكلت منذ حوالي 1.1 مليار سنة، أي بعد فترة طويلة من اختفاء المياه الجوفية في المريخ، وأصبح الكوكب غير مضياف.

وفي المستقبل، يأمل العلماء في إجراء مزيد من التحقيق في بحيرة الطين القديمة لتحديد متى كان المريخ صالحًا للسكن وربما يستضيف الحياة. يقوم مركز أبحاث أميس التابع لناسا بتطوير أداة تسمى EXCALIBR (مستخرج التحليل الكيميائي للمؤشرات الحيوية للدهون في الثرى)، والتي يمكن استخدامها لاختبار الصخور بحثًا عن المؤشرات الحيوية، وخاصة الدهون. هناك اعتبارات لأخذ EXCALIBR في مهمة مستقبلية لوكالة ناسا إما إلى القمر أو المريخ، مع كون Hydraotes Chaos موقع هبوط محتمل لهذه الأداة.

يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على إمكانية أن يكون المريخ يؤوي الحياة في يوم من الأيام، ويسلط الضوء على أهمية إجراء المزيد من الاستكشاف والتحليل لتضاريس المريخ. إنه يوفر آفاقًا مثيرة للبعثات المستقبلية التي تسعى إلى كشف أسرار المريخ والعلامات المحتملة للحياة الماضية.

المصدر: تقارير الطبيعة العلمية