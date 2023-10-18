نجم "زومبي" يهرب من مجموعة نجوم القلائص

تم اكتشاف مذهل من قبل علماء الفلك أثناء مراقبتهم لنجم "زومبي" ميت منذ فترة طويلة يخرج من مجموعة نجوم Hyades بسرعة مذهلة تبلغ 22,000 ميل في الساعة. على عكس الزومبي البطيئين الذين نشاهدهم عادةً في الأفلام، يتحرك هذا القزم الأبيض بسرعة بالنسبة إلى المجموعة التي تركها وراءه. إن المجتمع العلمي متحمس لهذا الاكتشاف لأنه يمكن أن يساعد في حل الألغاز المحيطة بمجموعة Hyades النجمية ويوفر نظرة ثاقبة للحجم الأقصى للأقزام البيضاء.

يقع عنقود القلائص النجمي على بعد 153 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الثور، وهو موطن لعدد قليل من الأقزام البيضاء فقط. وهذا أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن حوالي 97٪ من النجوم في درب التبانة تصبح في النهاية أقزامًا بيضاء. وتكهن علماء الفلك بأن غياب الأقزام البيضاء في القلائص قد يكون بسبب عمليات طرد ناجمة عن التفاعلات مع مجموعات نجمية أخرى أو سحب غازية ضخمة تتحرك بين العناقيد.

وللتحقق من هذه النظرية، قام باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية بتحليل بيانات من المركبة الفضائية جايا واكتشفوا ثلاثة أقزام بيضاء بسرعات تشير إلى أنه ربما تم طردهم من القلائص. وكان أحد هذه الأقزام البيضاء مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأنه كان أكبر بمقدار 1.3 مرة من كتلة الشمس، مما يشير إلى أنه نشأ من مجموعة القلائص.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تكوين الأقزام البيضاء وحجمها الأقصى. عادةً ما تكون كتلة الأقزام البيضاء حوالي 0.6 مرة من كتلة الشمس. ومع ذلك، فإن هذا القزم الأبيض الهارب أكبر بكثير ويمكن أن يساعد علماء الفلك في تحديد الحدود بين الأقزام البيضاء والأنواع الأخرى من بقايا النجوم.

تتشكل الأقزام البيضاء عندما ينفد وقود الهيدروجين من النجوم وتنهار قلوبها تحت تأثير الجاذبية. تتوسع الطبقات الخارجية لتشكل نجمًا منتفخًا يشكل في النهاية سديمًا كوكبيًا. يتحول قلب النجم إلى قزم أبيض، والذي يتم منعه من الانهيار أكثر بسبب ضغط الانحلال الإلكتروني. عادة ما تقترب الأقزام البيضاء من حد شاندراسيخار أو تتجاوزه عن طريق سحب المواد من النجم المرافق، مما يسبب تفاعلات نووية حرارية متفجرة على أسطحها.

ومع ذلك، يبدو أن قزم هياديس الأبيض الهارب هو نتاج نجم واحد، مما يجعله اكتشافًا فريدًا ومعيارًا لفهم تكوين القزم الأبيض. يتيح قرب عنقود القلائص من الشمس إجراء دراسة تفصيلية للأقزام البيضاء الأقدم، مما يسلط الضوء على هذه الظاهرة الفلكية المثيرة للاهتمام.

مصادر:

– ورقة بحثية لجامعة كولومبيا البريطانية

– تحليل بيانات المركبة الفضائية جايا

مصدر الصورة: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا