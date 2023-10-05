سطوع القمر الصناعي Bluewalker 3 يثير مخاوف علماء الفلك

يتفوق الآن قمر صناعي تم إطلاقه مؤخرًا يسمى Bluewalker 3 على كل نجم تقريبًا في سماء الليل، مما يثير قلق علماء الفلك. ومن الممكن أن يكون لسطوع هذا القمر الصناعي، إلى جانب العدد المتزايد من الأقمار الصناعية المماثلة المقرر إطلاقها في المستقبل، تأثيرات لا رجعة فيها على دراسة الكون.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature، وجد مجموعة من علماء الفلك أن Bluewalker 3 أكثر سطوعا من أي جرم سماوي في سماء الليل، باستثناء سبعة نجوم، القمر والمشتري والزهرة. لاحظ مؤلفو الدراسة Bluewalker 3 لمدة 130 يومًا، وخلصوا إلى أن مجموعات الأقمار الصناعية الساطعة والاصطناعية في مدار أرضي منخفض يمكن أن تعيق البحث الفلكي.

تم إطلاق Bluewalker 3 في سبتمبر من العام الماضي بواسطة AST SpaceMobile، وهي شركة اتصالات تهدف إلى توفير اتصال 5G دون الحاجة إلى برج خلوي. إلا أن سطوع القمر الصناعي يتجاوز المستوى الموصى به الذي حدده الاتحاد الفلكي الدولي، الأمر الذي يثير مخاوف بين علماء الفلك.

وعلق سيغفريد إيجل، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، على الاتجاه نحو أقمار صناعية تجارية أكبر وأكثر سطوعًا، مشددًا على الحاجة إلى لوائح تنظيمية مع تخطيط المزيد من الشركات لإطلاق أساطيل مماثلة. ذكرت AST SpaceMobile أنها تعمل مع وكالة ناسا ومجموعات علم الفلك لمعالجة المخاوف التي أثيرت في الدراسة.

إن مسألة التدخل عبر الأقمار الصناعية ليست جديدة. وفي مارس/آذار، حذر العلماء من التعطيل المحتمل الذي تسببه أساطيل الأقمار الصناعية مثل ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، ودعوا إلى وضع لوائح لحماية دراسة السماء. يعود هذا القلق إلى عام 2019 عندما سلط العلماء الضوء لأول مرة على إمكانية قيام مجموعات الأقمار الصناعية بظلالها على النجوم.

ولم يستجب مؤلفو الدراسة بعد لطلبات التعليق على هذه المسألة. مع استمرار ارتفاع عدد الأقمار الصناعية في المدار، يبقى من الضروري إيجاد توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على قدرتنا على استكشاف وفهم الكون.

مصادر:

- طبيعة

- من الداخل