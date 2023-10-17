يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الجديد اكتشاف وتصنيف المستعرات الأعظم

تم تطوير نظام جديد للذكاء الاصطناعي، يُعرف باسم Bright Transient Survey Bot (BTSbot)، من قبل باحثين في جامعة نورث وسترن ومؤسسات أخرى. نظام الذكاء الاصطناعي هذا قادر على اكتشاف وتصنيف المستعرات الأعظم بشكل مستقل، وهي واحدة من أكثر الظواهر الفلكية الرائعة.

تقليديًا، كان العثور على المستعرات الأعظم مهمة كثيفة العمالة، وتتضمن البحث يدويًا من خلال قواعد بيانات واسعة. على مدى السنوات الست الماضية، أمضى البشر أكثر من 2,000 ساعة في التحقق من البيانات التي جمعها صيادو المستعرات الأعظم المتخصصة. ويمكن الاستفادة من هذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً بشكل أكثر إنتاجية.

تم تصميم BTSbot للزحف عبر قواعد بيانات ضخمة وتحديد نقاط الضوء الساطعة التي تمثل المستعرات الأعظم. إنه قادر على تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة Zwicky Transient Facility (ZTF) وغيره من صائدي المستعرات الأعظم في الوقت الفعلي.

عندما يكتشف BTSbot مستعرًا أعظم محتملًا، فإنه يسعى إلى تأكيد وجوده ويجمع بيانات إضافية بمساعدة البرامج الآلية، مثل التلسكوب الآلي SED Machine في مرصد بالومار. يتم بعد ذلك تمرير البيانات المجمعة إلى برنامج آخر يسمى SNIascore، وهو متخصص في تحديد نوع المستعر الأعظم بناءً على التحليل الطيفي.

أدى التعاون بين BTSbot وSED Machine وSNIascore إلى التحديد الناجح بأن المستعر الأعظم، المعروف باسم SN2023tyk، كان مستعرًا أعظم من النوع Ia. يحدث هذا النوع عندما ينفجر الشريك الثنائي بالكامل. وكان الباحثون سعداء بدقة وسرعة عمل BTSbot.

على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا لعلم الفلك الآلي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إلا أن التأثير المحتمل واعد. تعد القدرة على توفير قدر كبير من الوقت للطلاب والأساتذة المشاركين في أبحاث المستعرات الأعظم هدفًا جديرًا بالاهتمام. نظرًا لأن BTSbot أصبح أكثر اندماجًا في المجتمع الفلكي، فهناك ترقب كبير للاكتشافات التي قد يكشف عنها مع زيادة إدخال البيانات.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

- يوتا

- يوتا