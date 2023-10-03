كيف تساعد مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا في تحديد موقع المركبة الفضائية القمرية المحطمة

كان لمركبة الاستطلاع القمرية (LRO)، التي أطلقتها وكالة ناسا في عام 2009، دور فعال في جمع بيانات قيمة حول تضاريس القمر والمعادن والموارد المائية. مزودًا بمجموعة من الكاميرات، بما في ذلك كاميرتين ضيقتي الزاوية وكاميرا واسعة الزاوية، يقوم LRO بتصوير معظم سطح القمر كل شهر. تعد البيانات الواردة من الكاميرات ذات الزاوية الضيقة ضرورية لاكتشاف التغييرات الصغيرة في منظر القمر الطبيعي بمرور الوقت، حيث يتوافق كل بكسل مع ما يقرب من 50 سم.

لا يستخدم العلماء المحترفون هذه الصور عالية الدقة فحسب، بل يتم إتاحتها أيضًا للجمهور كل 90 يومًا. يصل الآلاف من المستخدمين الفريدين إلى الملاحظات كل شهر. وقد أتاحت إمكانية الوصول هذه لعشاق الفضاء، مثل شانموجا سوبرامانيان، وهو مهندس ميكانيكي في تشيناي بالهند، استخدام البيانات في تحقيقاتهم الخاصة. وفي عام 2019، استخدم سوبرامانيان صور LRO للبحث عن موقع تحطم مركبة الهبوط الهندية Vikram، والتي كانت جزءًا من مهمة Chandrayaan-2. لقد أتى التدقيق الدقيق الذي أجراه سوبرامانيان بثماره، واكتشف بكسلًا ساطعًا في صورة ما بعد الحادث، والتي كانت غائبة في الصور السابقة. أدى هذا الاكتشاف إلى تأكيد موقع تحطم فيكرام.

كشفت صور LRO أيضًا عن مواقع تحطم المركبات الفضائية القمرية الأخرى. بعد أن فقدت مركبة الهبوط الإسرائيلية بيريشيت الاتصال بمركز التحكم في المهمة، التقطت صور LRO موقع الارتطام، وأظهرت أن مركبة الهبوط قد اصطدمت بحافة حفرة صغيرة أثناء هبوط صعب. وبالمثل، تم تحديد تحطم مركبة الهبوط Hakuto-R Mission 1 اليابانية والمركبة الفضائية الروسية Luna-25 باستخدام بيانات LRO.

أثبتت المركبة الفضائية Lunar Reconnaissance Orbiter أنها أداة أساسية لتحديد موقع المركبة الفضائية القمرية المحطمة. وقد أتاحت صورها عالية الدقة وإصداراتها المنتظمة من البيانات للعلماء وعشاق الفضاء على حد سواء تحليل مواقع التحطم على القمر وتحديدها بدقة. يواصل LRO تقديم رؤى قيمة حول سطح القمر وتحسين فهمنا للمهام القمرية.

مصادر:

– مقال: مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا تساعد في العثور على المركبة الفضائية المفقودة على القمر، وتُظهر امتدادًا ثنائي القطب، بقلم إريك هاند، إيوس، 24 سبتمبر 2021.