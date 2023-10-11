منظور جديد لتفاعل نووي معروف: مرحلة احتراق أبطأ لحرق الهيدروجين

الفيزياء الفلكية النووية هي مجال الدراسة الذي يستكشف تطور العناصر في الكون منذ نشأته. يعتمد العلماء على القياسات المعملية لاستنتاج معلمات النماذج الفيزيائية الفلكية. تلعب التفاعلات النووية دورًا حاسمًا في العمليات التي تحدث داخل النجوم. أجرى فريق من الباحثين من مركز هيلمهولتز-زينتروم دريسدن-روسيندورف (HZDR)، إلى جانب متعاونين من إيطاليا والمجر واسكتلندا، مؤخرًا عملية إعادة بحث للتفاعل النووي المركزي في معجل دريسدن فيلسينكلر. وقد نشرت نتائج دراستهم في مجلة Physical Review C.

كان محور بحثهم هو التفاعل النووي المعروف الذي يتضمن اصطدام نواة الكربون 12 بنواة الهيدروجين. يؤدي هذا الاصطدام إلى إنتاج نظير النيتروجين 13 وإطلاق إشعاع غاما. يعد هذا التفاعل الخطوة الأولى فيما يعرف بدورة CNO، وهي المسؤولة عن تكوين العناصر في النجوم الضخمة. اهتم الباحثون بشكل خاص بالمقطع العرضي للتفاعل، والذي يوفر معلومات حول احتمال حدوث التفاعل.

وبدقة غير مسبوقة، قرر فريق البحث أن القيمة المقبولة سابقًا للمقطع العرضي للتفاعل تحتاج إلى تصحيح للأسفل بنسبة 25% تقريبًا. تشير هذه النتيجة غير المتوقعة إلى أن مرحلة الاحتراق في دورة CNO أبطأ مما كان يعتقد سابقًا، وأن انبعاث 13N من النيوترينوات يحدث بالقرب من مركز الشمس. تسمح هذه النتائج الجديدة بتنبؤات نظرية أكثر دقة فيما يتعلق بنسبة نظائر الكربون 12C/13C في النجوم. وهذا بدوره يساعد على تحسين نماذج العمليات التي تحدث داخل النجوم.

تستمد النجوم طاقتها من اندماج الهيدروجين في الهيليوم. تحدث عمليات اندماج مختلفة اعتمادًا على كتلة النجم. تخضع النجوم منخفضة الكتلة، مثل شمسنا، لسلسلة بروتون-بروتون. ومع ذلك، في النجوم الأكثر ضخامة، تتيح درجات الحرارة المرتفعة التفاعل بين نواة الهيدروجين والكربون، مما يؤدي إلى دورة CNO. وعلى الرغم من أن الكربون يشكل أقل من 2% من المادة بين النجوم، إلا أنه يعمل كمحفز في الدورة دون أن يتم استهلاكه. ويظل التفاعل الصافي هو اندماج الهيدروجين في الهيليوم.

استخدم الفريق أقراص التنتالوم المطلية بالكربون المتبخر كأهداف لتجربتهم. لقد قصفوا هذه الأهداف بالبروتونات من مسرع بيليترون 5 ميجا فولت، القادر على تغطية نطاق واسع من الطاقة. تم الكشف عن أشعة جاما الناتجة باستخدام أجهزة كشف الجرمانيوم عالية النقاء.

أجريت التجربة في مختبر فلسنكلر تحت الأرض بالقرب من مدينة دريسدن. يقع هذا المختبر، الذي يتم تشغيله بشكل مشترك بين HZDR وTU Dresden، في نفق تخزين الجليد السابق، والذي يوفر الحماية من الإشعاع الكوني. كان التعاون بين باحثي الفيزياء الفلكية الأوروبيين واضحًا في هذه الدراسة، حيث حصلوا على درجة الدكتوراه. طالب من جامعة بادوا يقضي ستة أشهر في Felsenkeller لإجراء الأبحاث.

مصادر:

- J. Skowronski وآخرون، عامل S محسّن لتفاعل C12(p,γ)N13 عند E=320–620 كيلو إلكترون فولت والرنين 422 كيلو إلكترون فولت، المراجعة الفيزيائية C (2023).

– مقدمة من جمعية هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية