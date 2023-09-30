أبرز الأحداث الفلكية في سبتمبر 2023

شهد مجال استكشاف الفضاء في شهر سبتمبر الماضي سلسلة من الأحداث والاكتشافات المثيرة. تشمل بعض هذه النقاط الرئيسية الهبوط الناجح لعينة كويكب OSIRIS-REx، والتقاط صور لمركبة الهبوط الهندية على سطح القمر بواسطة مركبة Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا، والرحلة التجريبية المثيرة للإعجاب لصاروخ Stoke Space القابل لإعادة الاستخدام، من بين أمور أخرى.

كان أحد الإنجازات المهمة هو هبوط كبسولة تحتوي على صخور وغبار تم جمعها من الكويكب بينو، بفضل مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا. يمثل هذا خطوة حاسمة نحو فهم أفضل للنظام الشمسي المبكر والموارد المحتملة المتاحة على الكويكبات لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

قدمت مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا رؤى جديدة من خلال التقاط صور لمركبة الهبوط القمرية الهندية Chandrayaan-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. كشفت هذه الصور عن الهالة الساطعة المميزة التي خلفها عمود الصاروخ أثناء الهبوط.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الكاميرا المعدلة الموجودة على مسبار Solar Orbiter رؤية فريدة لهالة الشمس. ومن خلال حجب أشعة الشمس الشديدة وتسليط الضوء على الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الإكليل، تمكن العلماء من التقاط صور نادرة لهذه المنطقة التي نادرا ما تُرى من الغلاف الجوي للشمس.

كما تصدرت شركة Stoke Space عناوين الأخبار من خلال رحلتها التجريبية الناجحة Hopper2، حيث عرضت قدرات الإقلاع والهبوط العمودي لصاروخها القابل لإعادة الاستخدام. وشدد هذا الاختبار على أهمية الهبوط وإعادة استخدام مكونات الصواريخ في المرحلة العليا، وهي منطقة يواجه فيها مقدمو خدمات الإطلاق الحالية قيودًا.

علاوة على ذلك، التقطت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا صورة مذهلة لكوكب المشتري وقمره البركاني آيو. أظهرت الصورة سطح آيو الديناميكي الذي يتميز بالعديد من البراكين النشطة، مما يوفر بيانات قيمة لمزيد من الاستكشاف.

شهد شهر سبتمبر أيضًا تقدمًا مستمرًا في برنامج SpaceX's Starship، مع تكديس المرحلة العليا والداعم من Starship، بالإضافة إلى اختبارات المحرك الناجحة لنظام الهبوط البشري الخاص بالشركة للمهام المستقبلية إلى القمر.

وإلى جانب هذه الإنجازات البارزة، سجل رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضائية واحدة، حيث عاد إلى الأرض بعد أن أمضى ما يقرب من ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

تُظهر هذه النقاط البارزة من سبتمبر 2023 تفاني البشرية المستمر في كشف أسرار الفضاء ودفع حدود الاستكشاف.

مصادر:

- ناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- ستوك سبيس

- صور سي اند جي