مرحبًا بكم في عالم رحلات الفضاء المثير

في شهر سبتمبر، شهد عالم رحلات الفضاء العديد من اللحظات الجديرة بالملاحظة. من الهبوط الناجح لعينات من الكويكبات في ولاية يوتا إلى رؤية مركبة الهبوط الهندية على سطح القمر، كان هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا متحمسين لاستكشاف الفضاء.

وكان أحد أهم الأحداث هو هبوط كبسولة تحتوي على صخور وغبار من الكويكب بينو، والتي جمعتها مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا. وسيقوم العلماء الآن بدراسة هذه العينات لمعرفة المزيد عن النظام الشمسي المبكر وأصول الحياة على الأرض. والأمل هو أن توفر هذه العينات رؤى قيمة حول الموارد المحتملة المتاحة على الكويكبات لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

وكان التطور الآخر المثير للاهتمام هو تعديل الكاميرا الموجودة على مسبار Solar Orbiter، مما سمح للعلماء بمراقبة المناطق التي نادرًا ما تُرى في الغلاف الجوي للشمس. ومن خلال حجب أشعة الشمس الشديدة من القرص المركزي للشمس، تمكن الباحثون من التقاط صور فريدة لهالة الشمس، وهي منطقة يطغى عليها عادة سطوع الشمس.

فيما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ، نجحت شركة Stoke Space في عرض قدرات الإقلاع والهبوط العمودي لصاروخ المرحلة الثانية القابل لإعادة الاستخدام. أظهرت هذه الرحلة التجريبية التقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير مكون صاروخي يمكن هبوطه وإعادة استخدامه، وهي خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق سفر أكثر استدامة إلى الفضاء.

علاوة على ذلك، تواصل SpaceX تحقيق خطوات كبيرة في نظام الهبوط البشري Starship، بالتعاون مع وكالة ناسا في مهمات مستقبلية إلى القمر. اختبرت SpaceX بنجاح محركًا محسنًا للفراغ الشهر الماضي، مما يضمن أداءه في الظروف شديدة البرودة خارج مدار الأرض المنخفض.

وفي ملاحظة أخف، أظهرت الصور التي التقطتها مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا القمر البركاني آيو، الذي يدور حول كوكب المشتري. التقطت هذه الصور المذهلة سطح القمر الديناميكي، والذي يتميز بالعديد من البراكين النشطة.

بشكل عام، كان شهر سبتمبر شهرًا مثيرًا لعشاق رحلات الفضاء. من عينات الكويكبات إلى مركبات الهبوط على سطح القمر والصور المذهلة لنظامنا الشمسي، كان هناك الكثير من الأسباب لإبقاء أعيننا موجهة إلى النجوم.

مصادر:

- ناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- ستوك سبيس

– سبيس اكس