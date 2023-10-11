اكتشاف بقايا قديمة لصفيحة تكتونية عمرها 120 مليون عام في بورنيو

حقق الخبراء اكتشافًا رائعًا في بورنيو، حيث كشفوا عن بقايا قديمة لصفيحة تكتونية يعتقد أن عمرها 120 مليون سنة. يضيف هذا الاكتشاف إلى التدفق المستمر للاكتشافات الجديدة حول كوكبنا، من القارات غير المعروفة سابقًا إلى المحيطات المخفية.

تم التنبؤ بوجود الصفيحة التكتونية التي يبلغ عمرها 120 مليون عام، والتي تسمى الآن بونتوس، عندما قامت سوزانا فان دي لاجمات، عالمة الجيولوجيا المتخرجة في جامعة أوتريخت في هولندا، ومشرفها دوي فان هينسبيرجين، بتحليل البيانات الجيولوجية من الجبال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أثناء دراسة التكوينات الصخرية في شمال بورنيو، حدد فان دي لاجمات علامات واضحة على صفيحة بونتوس القديمة.

أشارت الأبحاث الإضافية في المختبر المغناطيسي إلى أن هذه الصخور كانت في الأصل من صفيحة مختلفة وغير معروفة سابقًا. قُدِّر حجم صفيحة بونتوس بحوالي ربع حجم المحيط الهادئ، وكانت تقع تحت المحيط الذي يفصل بين أوراسيا وأستراليا أثناء تفكك قارة بانجيا العملاقة.

ومع انفصال بانجيا، يُعتقد أن صفيحة بونتوس قد اندساس بواسطة صفائح أخرى حملت دولًا مثل الفلبين وبورنيو إلى مواقعها الحالية. ركز بحث فان دي لاجيمات على منطقة جانكشن، وهي منطقة معقدة من نشاط الصفائح التكتونية التي تمتد عبر اليابان وبورنيو والفلبين وغينيا الجديدة ونيوزيلندا.

ومن خلال بحثها، أعادت فان دي لاجيمات بناء حركات الصفائح التكتونية التي حدثت منذ زمن الديناصورات وحتى يومنا هذا. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تاريخ قشرة الأرض ويعمق فهمنا للديناميكيات المعقدة التي تشكل كوكبنا.

مصادر:

- المادة المصدر