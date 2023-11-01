استكشاف مستقبل أجهزة الكشف الضوئي: أجهزة الكشف الضوئي السائلة القائمة على الجرافين

في المشهد سريع التطور للرعاية الصحية الذكية، أصبحت رقمنة خدمات الرعاية الصحية محور التركيز الأساسي. أحد المجالات الرئيسية للتطوير هو أجهزة الكشف الضوئي، التي تنطوي على إمكانات هائلة لمختلف التطبيقات. تستخدم أجهزة الكشف الضوئي التقليدية في الغالب أشباه الموصلات الصلبة، مع معدات باهظة الثمن ومعقدة مطلوبة لإعدادها. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتطلب هذه الأجهزة مطابقة صارمة لشبكة المواد، مما يحد من اختيار أشباه الموصلات المتاحة لمصادر الضوء المختلفة.

ومع ذلك، فقد قدمت دراسة بحثية رائدة بقيادة فريق البروفيسور شيشنغ لين في جامعة تشجيانغ نهجًا ثوريًا للكشف الضوئي. وبالاعتماد على الخصائص الاستثنائية للجرافين، بما في ذلك قابلية الحركة الحاملة الكبيرة، والشفافية البصرية، والقوة الميكانيكية العالية، قام الفريق بتطوير كاشف ضوئي جديد قائم على الجرافين يستخدم السوائل المستقطبة مثل جزيئات الماء.

من خلال الاستفادة من الاختلافات بين مستوى طاقة فيرمي والإمكانات الكيميائية للسائل القطبي، يصبح السائل القطبي عند الواجهة مع أشباه الموصلات من النوع N والجرافين مستقطبًا. ونتيجة لذلك، يتم إحداث تيار استقطاب ضوئي عابر في الواجهة ثنائية الطور الصلبة والسائلة عندما يتم تشعيع الجهاز بمصدر ضوء خارجي.

ما يميز هذا الكاشف الضوئي السائل الجديد هو قدرته على توليد تيار استقطاب ضوئي مستقر من خلال التشعيع المستمر. عندما تصبح المزيد من جزيئات السائل القطبية مستقطبة بواسطة الناقلات المولدة ضوئيًا، تدور جزيئات الماء بشكل منتظم، مما يؤدي إلى تيار مستقر. علاوة على ذلك، فإن إدخال المحاليل الأيونية يعزز تيار الاستقطاب الضوئي، مما يوفر أداء كشف محسنًا.

يفتح هذا البحث حدودًا جديدة لأجهزة الكشف الضوئي ذات الأساس السائل ويعرض إمكانية مراقبة الأكسجين البشري بطريقة غير جراحية بناءً على هذه التكنولوجيا. ومن خلال الاستفادة من مرونة الجرافين وموصليته العالية، طور الفريق طريقة عالية الدقة وغير جراحية لمراقبة مستويات الأكسجين البشري. يمهد هذا الإنجاز الطريق للتقدم في تشخيص الرعاية الصحية ويبشر بالرعاية الشخصية للمرضى.

يوفر تطوير أجهزة الكشف الضوئي السائلة بديلاً مقنعًا للأجهزة التقليدية ذات الحالة الصلبة بالكامل. على عكس نظيراتها في الحالة الصلبة، تستخدم أجهزة الكشف الضوئي السائلة الدوران الميكانيكي لجزيئات الماء ولا تعتمد على مطابقة الشبكة. وهذا يتيح لهم تحقيق أداء كشف ممتاز عبر نطاق طيفي واسع، من الأشعة فوق البنفسجية العميقة إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة.

نُشرت نتائج هذه الدراسة البحثية في مجلة الأبحاث المرموقة تحت عنوان "تحفيز جزيء الماء المستقطب ضوئيًا ذاتيًا على الجرافين". تقدم الدراسة نموذجًا جديدًا لأجهزة الكشف الضوئية، مما يوفر فرصًا للتغلب على القيود المفروضة على مطابقة الشبكة في أجهزة أشباه الموصلات غير المتجانسة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مزايا الجرافين لتطوير الكاشف الضوئي؟

ج: يوفر الجرافين قدرة حاملة كبيرة على الحركة، وشفافية بصرية ممتازة، وقوة ميكانيكية عالية، مما يجعله مادة مثالية لتطوير أجهزة الكشف الضوئي.

س: كيف يعمل الكاشف الضوئي السائل القائم على الجرافين؟

ج: يستخدم الكاشف الضوئي السوائل المستقطبة، مثل جزيئات الماء، التي تولد تيار الاستقطاب الضوئي عندما تتلامس مع أشباه الموصلات من النوع N والجرافين. ينجم هذا التيار عن استقطاب السائل القطبي عند الواجهة الصلبة والسائلة.

س: ما الذي يميز أجهزة الكشف الضوئي السائلة عن أجهزة الحالة الصلبة التقليدية؟

ج: لا تتطلب أجهزة الكشف الضوئي السائلة مطابقة شبكية وتوفر أداء كشف ممتاز عبر نطاق طيفي واسع. كما أنها توفر فرصًا لمراقبة الأكسجين البشري بطريقة غير جراحية.

(مصدر: Research.com)