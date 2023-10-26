اختراق مبتكر: الألياف القابلة للبرمجة تفتح إمكانيات جديدة في مجال المنسوجات

أدى التطور الرائد الذي قام به فريق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، FibeRobo، إلى تقديم ألياف قابلة للبرمجة يمكن أن تحدث ثورة في صناعة النسيج. تتمتع هذه الألياف، التي تسمى ألياف المطاط الصناعي البلوري السائل (LCE) التي يتم تشغيلها حرارياً، بالقدرة على تمكين التفاعلات الصامتة والمستجيبة مع واجهات متغيرة الشكل مدمجة في المنسوجات.

على عكس الألياف السابقة المتغيرة الشكل، لا يتطلب FibeRobo أجهزة استشعار مدمجة أو مكونات معقدة. وبدلا من ذلك، فإنه ينكمش استجابة لارتفاع درجة الحرارة وينعكس ذاتيا عندما تنخفض درجة الحرارة. يمكن تحقيق هذه الوظيفة الفريدة من خلال ربط الألياف بخيط موصل، مما يسمح بالتحكم الرقمي في شكل النسيج من خلال تطبيق التيار الكهربائي.

يعالج تطوير FibeRobo القيود المفروضة على الألياف الحالية المتغيرة الشكل، والتي اقتصرت في المقام الأول على الإعدادات التجريبية. على سبيل المثال، قد تتوقف الألياف الموجودة عن العمل بعد عدد قليل من الإجراءات فقط، وتكون قدرتها على الانكماش محدودة، وتفتقر إلى القدرة على عكس نفسها ذاتيًا. وتتطلب البدائل الأخرى، مثل الأجهزة التي تعمل بالهواء المضغوط، استخدام ضواغط الهواء.

استخدم الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المطاط الصناعي البلوري السائل، والذي يتكون من جزيئات تتدفق مثل السوائل ولكنها تتراكم في ترتيبات بلورية دورية. ومن خلال دمج هذه الهياكل البلورية في شبكة مرنة، تمكنوا من إنشاء ألياف تنكمش عند تسخينها وتمتد إلى طولها الأصلي عند تبريدها.

والأهم من ذلك، أن الباحثين تمكنوا من التحكم بدقة في خصائص الألياف، مثل السُمك ودرجة الحرارة التي تعمل عندها، من خلال مجموعة مصممة بعناية من المواد الكيميائية. تسمح طريقة التحضير المتقدمة هذه بإنتاج ألياف LCE المناسبة للأقمشة القابلة للارتداء وآمنة على جلد الإنسان، وهو إنجاز لم يكن ممكنًا مع ألياف LCE السابقة.

وللتغلب على تحديات التصنيع، قام الفريق بتطوير آلة تستخدم أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد ومقطعة بالليزر، إلى جانب الإلكترونيات الأساسية. تتضمن العملية تسخين راتنج LCE، وبثقه من خلال فوهة، ومعالجته بالأشعة فوق البنفسجية، وتغطيته بالزيت، وأخيراً تسخير المسحوق لتسهيل دمجه في آلات تصنيع النسيج. ومن اللافت للنظر أن هذه العملية بأكملها تستغرق يومًا واحدًا فقط وتنتج ما يقرب من كيلومتر واحد من الألياف القابلة للاستخدام.

لا يوضح FibeRobo إمكانية التطبيقات واسعة النطاق في صناعة النسيج فحسب، بل يقدم أيضًا مزايا من حيث القدرة على تحمل التكاليف. يمكن إنتاج الألياف بتكلفة منخفضة تصل إلى 20 سنتًا للمتر الواحد، مما يجعلها أرخص بحوالي 60 مرة من الألياف المتغيرة الشكل المتوفرة تجاريًا.

وقد أظهرت هذه التكنولوجيا الرائدة بالفعل إمكاناتها من خلال إنشاء سترة ضغط لكلب يدعى البروفيسور. من خلال استقبال إشارة بلوتوث من الهاتف الذكي، تكون السترة قادرة على "احتضان" الكلب، مما يوفر الراحة وتخفيف قلق الانفصال.

تمتد آثار FibeRobo إلى ما هو أبعد من المنسوجات، حيث يتصور الباحثون استخدامها في مجالات أخرى مختلفة، من الروبوتات إلى الرعاية الصحية. بفضل طبيعتها الصامتة والمستجيبة، تفتح هذه الألياف القابلة للبرمجة عالمًا جديدًا من الإمكانيات، مما يغير الطريقة التي نتفاعل بها مع الأشياء اليومية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو فايبروبو؟

ج: FibeRobo عبارة عن ألياف قابلة للبرمجة تم تطويرها من قبل فريق متعدد التخصصات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهي تتقلص استجابةً للزيادة في درجة الحرارة وتنعكس ذاتيًا عندما تنخفض درجة الحرارة.

س: كيف يختلف FibeRobo عن الألياف السابقة المتغيرة الشكل؟

ج: لا يتطلب FibeRobo أجهزة استشعار مدمجة أو مكونات معقدة. ويمكن تشغيله كهربائيًا باستخدام خيط موصل، مما يوفر تحكمًا رقميًا في شكل النسيج.

س: ما هي مزايا FibeRobo مقارنة بالبدائل الموجودة؟

ج: يعالج FibeRobo القيود المفروضة على الألياف الحالية المتغيرة الشكل من خلال توفير إمكانات انكماش كبيرة وإمكانية الانعكاس الذاتي والتشغيل الصامت. كما أنها ميسورة التكلفة، إذ تبلغ تكلفتها 20 سنتًا فقط للمتر الواحد.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لـ FibeRobo؟

ج: لدى FibeRobo آثار في المنسوجات والروبوتات والرعاية الصحية وغيرها. ويمكن استخدامه لإنشاء كائنات تفاعلية وقابلة للتكيف، وتحسين تجارب المستخدم في مختلف المجالات.