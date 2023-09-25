تجربة دمج الليزر تولد المزيد من الطاقة في المحاولة الثانية

نجح العلماء في مرفق الإشعال الوطني (NIF) في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في توليد دفعة من الطاقة عن طريق قصف حبيبة هيدروجين بـ 192 ليزر. تعمل هذه العملية على إعادة إنشاء تفاعلات الاندماج التي تزود الشمس بالطاقة. أنتجت تجربة يوليو/تموز طاقة أكبر من المحاولة السابقة في ديسمبر/كانون الأول، مع زيادة تقارب الضعف مقارنة بأشعة الليزر الواردة.

وقد أثارت نتائج التجربة الآمال في إمكانية استخدام طاقة الاندماج لتوليد الكهرباء دون انبعاث غازات دفيئة أو إنتاج نفايات مشعة طويلة العمر. كانت تجربة ديسمبر رائدة، حيث كانت المرة الأولى التي يولد فيها تفاعل الاندماج في بيئة معملية طاقة أكبر مما يتطلبه لبدء التفاعل.

وفي تجربة يوليو الأخيرة، حقق العلماء نتيجة أفضل من المتوقع، حيث بلغ إنتاجهم 3.88 ميجا جول، مقارنة بالإنتاج المتوقع البالغ ثلاثة ميجا جول. يشير هذا إلى أنه مع بعض التعديلات، يمكن أن يصبح دمج الليزر أكثر كفاءة. ومع ذلك، قد تؤدي الاختلافات الطفيفة في التجربة إلى نتائج أقل نجاحًا، كما رأينا في المحاولة السابقة في يونيو.

يعتقد العلماء في ليفرمور الآن أن لديهم فهمًا أفضل للعوامل التي تؤثر على النتائج. يمكن أن تؤثر العيوب في أشعة الليزر والاختلافات في كبسولات الوقود على تفاعلات الاندماج. تشير عمليات المحاكاة الحاسوبية إلى أن الطاقة الناتجة يمكن أن تتراوح من 1.4 ميجا جول إلى سبعة ميجا جول.

للمضي قدمًا، تخطط NIF لترقية التجربة وتحسينها لتحقيق عوائد اندماج أعلى باستمرار. سيتم زيادة طاقة الليزر في المنشأة من 2.05 إلى 2.2 ميجاجول. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الترقية إلى مزيد من التحسينات في إنتاج الطاقة، حيث يمكن ربط المزيد من الطاقة بشكل فعال بالنقطة الساخنة.

يُظهر هذا التقدم الأخير في أبحاث دمج الليزر وعدًا لمستقبل توليد الطاقة النظيفة والمستدامة. ومع استمرار التقدم والتحسينات، قد تصبح طاقة الاندماج بديلاً قابلاً للتطبيق لمصادر الوقود الأحفوري التقليدية.

مصادر:

– مرفق الإشعال الوطني في مختبر لورانس ليفرمور الوطني

– مختبر المسرع الوطني SLAC