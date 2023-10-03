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يقوم العلماء بطباعة الشبكات العصبية الحية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 3، 2023
يقوم العلماء بطباعة الشبكات العصبية الحية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

نجح العلماء في جامعة موناش في ملبورن في طباعة شبكات عصبية حية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. استخدم الباحثون خلايا دماغ الفئران المعلقة في مادة هلامية، وقاموا بعصرها من فوهة إلى سقالة لإنشاء الهياكل العصبية. قام الفريق ببناء الشبكات طبقة تلو الأخرى باستخدام الأحبار الحيوية مع الخلايا وبدونها. سمح الهيكل للخلايا بالوصول إلى العناصر الغذائية وتقليد المادة الرمادية والبيضاء المتناوبة الموجودة في القشرة. وكانت الخلايا العصبية المطبوعة قادرة على تمديد محاورها عبر طبقات خالية من الخلايا للتواصل مع الخلايا الأخرى، على غرار كيفية عمل الخلايا العصبية في الدماغ.

وهذا الإنجاز له آثار كبيرة على تجارب الأدوية ودراسة وظائف المخ الأساسية، لأنه يوفر بديلاً محتملاً للاختبار على الحيوانات. إن القدرة على إنشاء أدمغة صغيرة باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن تقلل من الحاجة إلى اختبار أدوية جديدة على الحيوانات، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وأخلاقية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا ممارسة معملية قياسية.

أحد التحديات هو ضمان بقاء الخلايا العصبية المطبوعة ووظائفها. الخلايا العصبية هي خلايا حساسة تتطلب هلامًا تمت معايرته بعناية لتزدهر، وتستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد القياسية درجات حرارة عالية جدًا بحيث لا تسمح ببقاء الخلية. كان على الباحثين أن يطوروا مادة هلامية ناعمة مثل الدماغ، ولكن يمكن طباعتها من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، يعد تضمين الخلايا الدبقية، التي تدعم وتحافظ على بيئة ترحيبية للخلايا العصبية، أمرًا ضروريًا لتكرار النشاط الكهربائي الموجود في الجسم.

على الرغم من أن التجربة أجريت باستخدام خلايا الفئران، إلا أنها دليل على إمكانية استخدام الخلايا البشرية في المستقبل. ومع ذلك، فإن توسيع نطاق عملية الطباعة لإنشاء شبكات عصبية أكبر وأكثر تعقيدًا يمثل تحديًا. يحتوي الدماغ البشري على مليارات الخلايا العصبية، كما أن طباعة الأنسجة الرقيقة ثلاثية الأبعاد هي عملية بطيئة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لجعل هذه التقنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

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- المقالة الأصلية

By فيكي ستافروبولو

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