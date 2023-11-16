الكوكب المفاجئ مع سقوط الرمال بدلاً من المطر

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا استثنائيًا، وهو كوكب تتساقط فيه حبيبات الرمل من السماء بدلاً من المطر، وفقًا لتقرير حديث لصحيفة الغارديان. يقع هذا الكوكب المثير للاهتمام، المسمى Wasp-107b، في كوكبة العذراء، على بعد حوالي 200 سنة ضوئية من الأرض. في حين أن دورات المياه والسحب على الكوكب تشبه دوراتنا، إلا أن سحبه تتكون من السيليكات، مما يؤدي إلى هطول أمطار مليئة بالرمال.

يتميز Wasp-107b، الذي يشار إليه غالبًا باسم "خيط القطن"، عن عمالقة الغاز الآخرين بسبب كثافته المنخفضة نسبيًا. على الرغم من تشابهه في الحجم مع كوكب المشتري، إلا أن هذا الكوكب الخارجي أخف بكثير، ويزن تقريبًا نفس وزن نبتون. إن ندرة خفة Wasp-107b تسمح للعلماء باستكشاف غلافه الجوي بعمق استثنائي. يقول البروفيسور لين ديسين، المؤلف الرئيسي للبحث من المعهد الكاثوليكي (KU) لوفين: "في الواقع، كثافة هذا الكوكب متجدد الهواء هي واحدة من أدنى المعدلات التي رأيناها على الإطلاق. وهذا يسمح لنا بالتعمق في الغلاف الجوي للكوكب”.

قام فريق من علماء الفلك الأوروبيين بدراسة الغلاف الجوي لـ Wasp-107b باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. وفي تحليلهم، قاموا بملاحظات غير مسبوقة لتكوين الغلاف الجوي للكوكب الخارجي، وكشفوا عن وجود بخار الماء، وثاني أكسيد الكبريت، وسحب رمل السيليكات. وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها علماء الفلك في فحص التركيب الكيميائي للسحب على الكواكب الخارجية.

ومن المثير للاهتمام أن الغلاف الجوي للكوكب Wasp-107b يعمل بشكل مشابه لدورة المياه على الأرض، ولكن مع تطور رملي. ويتكثف بخار السيليكات المتصاعد إلى جزيئات رملية صغيرة، تنشأ من مناطق الغلاف الجوي الأكثر سخونة والأقل حرارة على الكوكب. في نهاية المطاف، تجمع هذه السحب الرملية كثافة كافية لتعود إلى الطبقات السفلية من الغلاف الجوي للكوكب.

إن اكتشاف السحب المحملة بالرمال على كوكب Wasp-107b يحمل أهمية علمية كبيرة. صرح البروفيسور ديسين أن هذا الاكتشاف، الذي تم تحقيقه من خلال أداة MIRI الخاصة بـ JWST، يعد علامة فارقة جديرة بالملاحظة تعزز فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها داخل نظامنا الشمسي. تعرب الدكتورة جوانا بارستو، عالمة الكواكب في الجامعة المفتوحة التي تعمل على قياسات مستقلة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي لنفس الكوكب، عن حماستها بشأن جودة البيانات غير المتوقعة والمعرفة المكتسبة من هذا الكوكب الخارجي الرقيق.

أسئلة وأجوبة:

س: كم يبعد Wasp-107b عن الأرض؟

ج: يبعد Wasp-107b حوالي 200 سنة ضوئية عن الأرض.

س: مما تتكون السحب الموجودة على Wasp-107b؟

ج: تتكون السحب الموجودة على Wasp-107b من رمل السيليكات.

س: كيف قام العلماء بدراسة الغلاف الجوي لـ Wasp-107b؟

ج: استخدم العلماء أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لدراسة الغلاف الجوي للكوكب Wasp-107b.

س: ما الذي يميز Wasp-107b مقارنة بعمالقة الغاز الآخرين؟

ج: يعتبر Wasp-107b أقل كثافة بكثير من الكواكب الغازية العملاقة الأخرى، على الرغم من تشابهه في الحجم مع كوكب المشتري.