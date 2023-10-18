سيريس: كشف سر المواد الكيميائية العضوية

لا يزال سيريس، وهو أكبر جسم في حزام الكويكبات الرئيسي، يحير العلماء بميزاته المثيرة للاهتمام والمواد الكيميائية العضوية المعقدة. حققت مهمة داون التابعة لناسا، والتي درست سيريس ونظيره الأصغر فيستا، اكتشافات رائعة تشير إلى أصول الكوكب القزم وقابليته المحتملة للسكن.

على عكس فيستا، يُظهر سيريس نشاطًا بركانيًا باردًا، مما يشير إلى وجود الماء والمعادن المائية. واكتشفت المهمة أيضًا مواد عضوية معقدة على سيريس، تتكون من ذرات الهيدروجين والكربون، مما يزيد من احتمالية وجود ظروف داعمة للحياة في العالم الجليدي.

تركز الأبحاث الحديثة المقدمة في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية على أصول المواد الكيميائية العضوية في سيريس. هناك نظريتان متنافستان: المواد الكيميائية إما تكونت في الموقع أو تم تسليمها/تعديلها من خلال التأثيرات. إن فهم الأصل الحقيقي لهذه المواد العضوية يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لتاريخ سيريس وصلاحيته المحتملة للسكن.

للتحقيق في هذا الأمر، أجرى عالم الكواكب تيريك دالي وزملاؤه تجارب تأثير باستخدام نطاق الأسلحة العمودية Ames Vertical Gun Range التابع لناسا لتقليد الظروف على سيريس. واكتشفوا أن المواد العضوية منتشرة على نطاق أوسع مما تم الإبلاغ عنه في البداية، ويبدو أنها مرنة في مواجهة التأثيرات في الظروف المشابهة لظروف سيريس.

استخدمت الدراسة أيضًا بيانات من كاميرا داون ومقياس الطيف التصويري، ودمجتهما للحصول على فهم أفضل للمواد الكيميائية العضوية في سيريس. ومن خلال استقراء المعلومات التركيبية من مقياس الطيف إلى الدقة المكانية الأعلى للكاميرا، تمكن الباحثون من رسم خرائط للمناطق الغنية بالمواد العضوية المحتملة على سيريس، والتي أظهرت وجود علاقة مع وحدات التأثير الأقدم والمعادن الأخرى التي تشير إلى وجود الماء.

في حين أن الأصل الدقيق للمواد العضوية في سيريس لا يزال غير مؤكد، فإن هذه النتائج تقدم دليلًا قويًا على أنها تشكلت في سيريس نفسه. يمكن أن يؤدي تحديد مصدر هذه المواد الكيميائية العضوية إلى كشف المزيد من الألغاز المحيطة بتاريخ سيريس وإمكاناته كعالم صالح للسكن.

مصادر:

- المقال الأصلي بقلم إيفان جوف، الكون اليوم.