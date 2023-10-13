تُصدر بعثة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بيانات فلكية جديدة

أصدرت مهمة Gaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مجموعة جديدة من البيانات الفلكية، المعروفة باسم Gaia DR3. هذا الإصدار أصغر حجمًا مقارنة بالإصدارات الثلاثة السابقة ولكنه لا يزال يحمل تأثيرًا كبيرًا. على عكس التلسكوبات الفضائية الأخرى التي تولد صورًا مذهلة، يركز جايا على توليد بيانات أولية أساسية تساهم في مجموعة واسعة من القضايا في علم الفلك والفيزياء الفلكية.

تتمثل مهمة جايا في قياس حركات ومسافات ومواقع مليار نجم بدقة متناهية، وهو ما يُعرف بالقياس الفلكي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقيس أيضًا مواقع الكواكب الخارجية على طول الطريق. الهدف من المهمة هو تقديم الصورة الأكثر تفصيلاً لمجرة درب التبانة واكتساب وجهات نظر جديدة حول مكاننا في الكون.

في هذا الإصدار، عالجت Gaia الثغرات في التغطية السابقة، خاصة في المناطق التي تتجمع فيها النجوم بشكل وثيق. تقوم البعثة عادةً بفحص النجوم الفردية، ولكن في هذا الإصدار، حولت انتباهها إلى العناقيد الكروية. العناقيد الكروية هي مجموعات قديمة من النجوم مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية ويمكن أن تحتوي على ملايين النجوم. كان أوميغا قنطورس، وهو الكتلة الكروية الأكثر ضخامة في درب التبانة، محور اهتمام جايا في هذا الإصدار.

باستخدام وضع الاختبار والمعايرة غير المصمم للأغراض العلمية، رصدت جايا أوميغا سنتوري واكتشفت أكثر من نصف مليون نجم جديد. إن التعبئة الضيقة للنجوم في مركز العنقود جعلت من الصعب تمييزها باستخدام وضع المراقبة العادي لجايا، لكن الوضع الهندسي كشف عن وجودها. ستساهم هذه البيانات القوية في فهم بنية النجوم وتوزيعها وحركتها داخل أوميغا سنتوري.

بالإضافة إلى أوميغا سنتوري، استكشفت جايا أيضًا مناطق أخرى، بما في ذلك دراسة عدسات الجاذبية. عدسات الجاذبية هي أجسام ضخمة تعمل على ثني الضوء وتضخيمه، مما يسمح لعلماء الفلك بمراقبة الأجسام البعيدة التي قد تكون خارج النطاق. من خلال ملاحظات جايا، تم التعرف على ما يقرب من 400 نجم زائف مرشح، بما في ذلك 50 نجمًا زائفًا مؤكدًا.

ستستمر مهمة Gaia المستمرة في استكشاف مناطق إضافية مثل Omega Centauri، وسيتم تضمين النتائج في Gaia DR4 القادمة. مع كل إصدار للبيانات، تساهم غايا في الإجابة على أسئلة حول الظواهر الفلكية المختلفة، بما في ذلك العناقيد الكروية وعدسات الجاذبية.

المصادر: بعثة غايا لوكالة الفضاء الأوروبية، تعاون غايا