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تأثير ديدان الأرض المقومة بأقل من قيمتها على إنتاج الغذاء العالمي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 13، 2023
تأثير ديدان الأرض المقومة بأقل من قيمتها على إنتاج الغذاء العالمي

تم التقليل من أهمية دور ديدان الأرض في تعزيز نمو المحاصيل وتحسين صحة التربة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Communications. تُعرف ديدان الأرض باسم "مهندسي النظام البيئي" نظرًا لقدرتها على إعادة تدوير النفايات العضوية وتعزيز بنية التربة. هذه الدراسة الجديدة هي الأولى التي تقيس فوائدها على نطاق عالمي من خلال تحليل البيانات من 58 دراسة حول تأثيرات ديدان الأرض على محاصيل مثل القمح والأرز والذرة والشعير والبقوليات. ووجد الباحثون أن ديدان الأرض تساهم بمتوسط ​​زيادة قدرها 23.3% في الكتلة الحيوية للمحاصيل الموجودة فوق سطح الأرض. وباستقراء هذه البيانات على نطاق عالمي، تشير التقديرات إلى أن ديدان الأرض مسؤولة عن ما يصل إلى 140 مليون طن متري من إنتاج الغذاء كل عام، أي ما يعادل 6.5% من إنتاج الحبوب العالمية.

وكشفت الدراسة أن ديدان الأرض لها التأثير الأكبر على نمو المحاصيل في جنوب شرق آسيا وأوروبا. وفي هذه المناطق، تدعم وفرة ديدان الأرض ما يقرب من 40 مليون طن متري من محصول الحبوب. ومع ذلك، فإن ديدان الأرض لها مساهمة أكبر نسبيا في الجنوب العالمي، حيث تمثل 10٪ من إجمالي إنتاج الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و 8٪ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويتكهن الباحثون بأن هذا الاختلاف قد يكون بسبب نقص المغذيات في التربة وانخفاض مدخلات الأسمدة في المناطق الجنوبية الاستوائية، مما يسلط الضوء على فوائد ديدان الأرض الكبيرة في تعزيز التربة.

في حين أن الدراسة تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه ديدان الأرض في إنتاج الغذاء العالمي، إلا أن هناك بعض القيود التي يجب أخذها في الاعتبار. اعتمدت العديد من الدراسات على الإضافة الاصطناعية لديدان الأرض إلى التربة، وهو ما قد لا يعكس ظروف العالم الحقيقي بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفجوات الجغرافية في البحث، وخاصة في المناطق الاستوائية، قد تقلل من تقدير المساهمة الحقيقية لديدان الأرض.

يؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، ستيفن فونتي، على أهمية تحسين صحة التربة ككل، وليس فقط لصالح ديدان الأرض. ويقترح اعتماد ممارسات مثل الزراعة بدون حرث وتقليل المضافات الكيميائية لدعم المجتمع الأوسع للكائنات الحية المخصبة للتربة. إن إدراك أهمية ديدان الأرض وغيرها من الكائنات الحية الموجودة في التربة أمر بالغ الأهمية، حيث يُعتقد أنها تشكل أكثر من نصف التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على التأثير الكبير لديدان الأرض على الإنتاج الغذائي العالمي وتؤكد على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لصحة التربة من أجل الزراعة المستدامة.

مصادر:
– فونتي وآخرون. "تساهم ديدان الأرض بشكل كبير في إنتاج الغذاء العالمي." اتصالات الطبيعة. 2023.

By فيكي ستافروبولو

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