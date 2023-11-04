تمثل مهمة Starlink الجديدة علامة فارقة أخرى في معزز Falcon 9 القابل لإعادة الاستخدام من SpaceX

من المقرر أن يقوم معزز SpaceX's Falcon 9 الذي يحمل الرقم التسلسلي B1058 بإطلاقه الثامن عشر مساء الجمعة، ليكسر التعادل مع معزز آخر في الأسطول. لقد حقق هذا المعزز شيئًا استثنائيًا خلال ثلاث سنوات ونصف من الخدمة، فقد طار إجماليًا 18 مرة. كانت رحلتها الأولى، التي تمت في 17 مايو 30، تاريخية حيث دفعت رائدي فضاء ناسا دوج هيرلي وبوب بهنكن إلى المدار، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مركبة فضائية تجارية هذا العمل الفذ.

ما يميز هذا المعزز ليس فقط عدد رحلاته القياسي، ولكن أيضًا مظهره. الصاروخ، الذي كان مزينًا في البداية بطبقة طلاء بيضاء ناصعة وشعار ناسا باللون الأحمر الزاهي، يحمل الآن العلامات المميزة للسفر إلى الفضاء. على مدار مهامه، تحول الطلاء الأبيض للمركبة المعززة إلى لون فحمي، ومغطى بالسخام المتراكم من عادمها.

يعد هذا الإطلاق المرتقب بمثابة مهمة أخرى لـ Starlink، حيث ينتظر نشر 23 قمرًا صناعيًا في المدار. ستقوم المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 بتشغيل محركات Merlin الخاصة به، مما سيدفع الصاروخ إلى سرعات تتجاوز 5,000 ميل في الساعة. بعد الانفصال، سيبدأ المعزز في رحلة العودة إلى الأرض، حيث يقوم بتنفيذ سلسلة من احتراق المحرك واستخدام أربع أرجل هبوط للهبوط على منصة في المحيط الأطلسي.

ومن المثير للإعجاب أن هذا المعزز بالتحديد قد أطلق بالفعل 846 قمرًا صناعيًا، ينتمي معظمها إلى كوكبة ستارلينك. بمجرد نشره، سيؤدي إطلاق Starlink 6-26 إلى رفع إجمالي عدد أقمار Starlink الصناعية العاملة إلى أكثر من 5,000. يعزز هذا الإنجاز مكانة SpaceX كلاعب رئيسي في سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، متجاوزًا العدد الحالي من الأقمار الصناعية في شبكة النطاق العريض الخاصة بـ OneWeb.

تستمر صواريخ فالكون التابعة لشركة SpaceX في تحقيق النجاح والموثوقية. مع 248 مهمة ناجحة متتالية، يظل إيقاع الرحلة ثابتًا، حيث يتعلم المهندسون باستمرار ويتحسنون مع كل عملية إطلاق. في الواقع، تدرس SpaceX زيادة عدد الرحلات لكل معزز لزيادة إمكانات الصواريخ إلى الحد الأقصى.

وبما أن SpaceX تهدف إلى زيادة عدد عمليات الإطلاق السنوية، لتصل إلى 100 رحلة بحلول نهاية عام 2023 و144 رحلة في العام المقبل، فإن عائلة Falcon ستظل حاسمة. إن خطط الشركة الطموحة لصاروخ Starship القابل لإعادة الاستخدام بالكامل تلوح في الأفق، ولكن حتى ذلك الحين، نتوقع المزيد من رحلات Falcon 9 وFalcon Heavy في السنوات القادمة.

أسئلة وأجوبة

1. كم مرة تم إطلاق الصاروخ Falcon 9 الذي يحمل الرقم التسلسلي B1058؟

طار الصاروخ Falcon 9 الذي يحمل الرقم التسلسلي B1058 17 مرة ومن المقرر أن يتم إطلاقه الثامن عشر.

2. ما هي أهمية الإطلاق الأول للصاروخ؟

كان الإطلاق الأول للمعزز في 30 مايو 2020 بمثابة أول مهمة لشركة SpaceX لإرسال رواد فضاء إلى المدار، مما أنهى فجوة استمرت تسع سنوات في قدرة أمريكا على إطلاق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

3. كم عدد الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها؟

سيكون هذا المعزز، مع إطلاقه القادم، قد أطلق بالفعل 846 قمرًا صناعيًا مثيرًا للإعجاب، ينتمي معظمها إلى كوكبة Starlink التابعة لشركة SpaceX.