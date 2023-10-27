دراسة جديدة تكشف عن تسارع فقدان الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Advances أن الأنهار الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية يمكن أن تشهد فقدان الجليد بشكل أسرع في المستقبل مما كان يعتقد سابقا. تحدث حلقة ردود الفعل المثيرة للقلق هذه عندما تؤدي المياه الذائبة للأنهار الجليدية إلى فقدان المزيد من الجليد وتساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

أفاد علماء أن الذوبان السريع للأرفف الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية قد يكون الآن أمرا لا مفر منه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان. عند دمجها مع دراسات حديثة أخرى، ترسم هذه النتائج صورة قاتمة لذوبان القارة الجنوبية بسرعة، مما يشكل مخاطر كبيرة لارتفاع مستوى سطح البحر في جميع أنحاء العالم.

وركزت الدراسة بشكل خاص على الأنهار الجليدية دينمان وسكوت في شرق القارة القطبية الجنوبية، والتي تحتوي على ما يكفي من الجليد لإحداث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار خمسة أقدام تقريبًا. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أنه مع ذوبان الأنهار الجليدية، يتدفق الماء تحتها إلى البحر، مما يؤدي إلى تسريع ذوبان الأنهار الجليدية وفقدان الجليد. أدمجت الدراسة الجديدة حلقة التغذية المرتدة هذه في عمليات المحاكاة لتقييم تأثيرها على ذوبان القطب الجنوبي وارتفاع مستوى سطح البحر.

ووفقا للنتائج، إذا استمر العالم في حرق الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري للكوكب بمعدل متسارع، فقد تتجاوز الأنهار الجليدية عتبة حرجة قبل ما يقرب من 25 عاما مما كان متوقعا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصريف المياه الذائبة. في هذا السيناريو، أدى دمج حلقة التغذية المرتدة إلى زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر من الأنهار الجليدية دينمان وسكوت بنسبة 16٪ تقريبًا بحلول نهاية عام 2300.

ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن النماذج المناخية الحالية لا تأخذ في الاعتبار هذا الفقد الإضافي للجليد الناجم عن تصريف المياه الذائبة. يعد تضمين هذه الظاهرة في النماذج المستقبلية ضروريًا للحصول على فهم أكثر دقة لارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

يؤكد المؤلف الرئيسي تايلر بيلي على أهمية مراقبة شرق القارة القطبية الجنوبية لأنها تصبح غير مستقرة أكثر، مما يشكل خطرًا أكبر لارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة للمجتمعات الساحلية والجزر المنخفضة. يعد فهم ومعالجة أنماط فقدان الجليد هذه أمرًا ضروريًا للتخفيف من التأثيرات على الأجيال القادمة، حيث تؤثر أفعالنا اليوم بشكل كبير على المناخ لسنوات قادمة.

وقد دفعت الدراسة الخبراء، مثل الأستاذ المشارك جان دي ريدت من جامعة نورثمبريا، إلى الدعوة إلى إدراج التصريف تحت الجليدي في جميع عمليات محاكاة فقدان الجليد في القطب الجنوبي. ومن المخطط إجراء المزيد من الأبحاث لتحليل أعماق الغطاء الجليدي والمحيطات للحصول على فهم شامل لمستقبل المنطقة.

المصدر سي ان ان

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. كيف تساهم الأنهار الجليدية في ارتفاع مستويات سطح البحر؟

تساهم الأنهار الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر عندما تذوب، ويتدفق الماء الناتج إلى المحيط.

2. ما هي حلقة ردود الفعل؟

تشير حلقة التغذية الراجعة إلى عملية تؤثر فيها مخرجات النظام بشكل أكبر على مدخلاته، مما يؤدي إلى إنشاء نمط مستدام ذاتيًا.

3. هل تأخذ النماذج المناخية الحالية في الحسبان فقدان الجليد الناجم عن تصريف المياه الذائبة؟

لا، النماذج المناخية الحالية لا تأخذ في الاعتبار فقدان الجليد الإضافي الناجم عن تصريف المياه الذائبة. يجب إدراج هذه الظاهرة في النماذج المستقبلية للتنبؤ بشكل أفضل بارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

4. ما هي التأثيرات المحتملة لتسارع فقدان الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية؟

يشكل فقدان الجليد المتسارع في شرق القارة القطبية الجنوبية خطرًا أكبر لارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة للمجتمعات الساحلية والجزر المنخفضة، مما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على حياة البشر والبنية التحتية.

5. كيف يمكننا معالجة آثار ذوبان الأنهار الجليدية؟

وتتطلب معالجة آثار ذوبان الأنهار الجليدية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ تدابير للتكيف مع ارتفاع مستويات سطح البحر في المناطق المعرضة للخطر.