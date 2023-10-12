رسم خريطة لتعقيد الدماغ البشري: أطلس استثنائي

كشف فريق دولي من الباحثين عن أطلس مفصل للغاية لخلايا الدماغ البشرية، مما يوفر رؤى قيمة حول تنوع الخلايا العصبية والاختلافات بين أدمغة الإنسان والحيوان. تم نشر هذا العمل الرائد كجزء من مجموعة مكونة من 21 ورقة بحثية في مجلة Science، بدعم من مبادرة BRAIN التابعة للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

لقد كان رسم خريطة لتعقيد الدماغ البشري مهمة هائلة. ومع ترابط مليارات الخلايا، فإن فهم تعقيدات الدماغ يشبه محاولة رسم خريطة لكل نجم في درب التبانة. ومع ذلك، من خلال التقدم في الأدوات التحليلية، يوفر هذا الأطلس لعلماء الأعصاب دقة غير مسبوقة لدراسة خلايا الدماغ والحصول على فهم أعمق لوظيفة الدماغ.

وشمل مشروع أطلس الخلايا تعاون 250 باحثًا من 45 مؤسسة حول العالم. وباستخدام الأساليب التي تم تطويرها لرسم خرائط لدماغ الفأر، تمكن العلماء من توسيع هذه التقنيات لمعالجة حجم الدماغ البشري. وكشفت النتائج عن أكثر من 100 نوع مختلف من الخلايا في مناطق مختلفة من الدماغ، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأولية.

كان أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو تحديد كيفية تنظيم الجينات المختلفة داخل الخلايا وكيف يشكل ذلك هوية الخلية. ومن خلال استخدام نماذج التعلم العميق، تمكن الباحثون من الكشف عن الأنماط المخفية في تسلسل الجينات التي لم يكن من الممكن فك شفرتها في السابق. هذه المعرفة تقرب العلماء من فهم كيفية عمل هذه الخلايا وكيف يمكن أن تتعطل في حالة وجود اضطرابات عصبية نفسية مثل الفصام ومرض الزهايمر.

يعد هذا الأطلس لخلايا الدماغ البشرية خطوة مهمة نحو كشف تعقيدات الدماغ. ومن خلال الفهم الشامل لأنواع الخلايا المختلفة، يأمل الباحثون في تتبع الجذور الجينية لأمراض الدماغ وتطوير علاجات مستهدفة. في حين أن الكأس المقدسة لأبحاث علم الوراثة البشرية ليست في متناول اليد بعد، فإن مبادرة BRAIN لديها المزيد من الأبحاث المخطط لها لمواصلة استكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين أدمغة الإنسان والحيوان على المستوى الجزيئي، مما قد يؤدي إلى تحسين نجاح التجارب السريرية المستقبلية.

مصادر:

- المقال الأصلي: مجلة العلوم

– شبكة التعداد الخلوي لمبادرة BRAIN التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (BICCN)