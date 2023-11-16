اكتشف الباحثون في جامعة فيينا سبائك النيكل والذهب كمواد ثورية كهروحرارية

توصل علماء من جامعة TU Wien مؤخرًا إلى اكتشاف رائد يتحدى وجهات النظر التقليدية حول المعادن في مجال الكهرباء الحرارية. ومن خلال أبحاثهم، وجدوا أن سبائك النيكل والذهب تمتلك خصائص استثنائية كمواد كهروحرارية، مما يوفر كفاءة لا مثيل لها في تحويل الحرارة إلى كهرباء. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لتطبيق هذه السبائك في تقنيات مختلفة، مما يمهد الطريق للتقدم في توليد الطاقة والإلكترونيات اليومية.

لقد تمت دراسة التأثير الكهروحراري، الذي يسمح بالتحويل المباشر للحرارة إلى طاقة كهربائية، منذ فترة طويلة لمعرفة إمكاناته التكنولوجية. إن حركة الجسيمات المشحونة من الجانب الأكثر سخونة إلى الجانب الأكثر برودة من المادة تخلق جهدًا كهربائيًا يُعرف باسم الجهد الكهربائي الحراري. يتم تحديد نسبة هذا الجهد إلى فرق درجة الحرارة بواسطة معامل سيبيك، الذي يحدد الأداء الكهروحراري للمادة. في السابق، لم تكن المعادن تعتبر مثالية للتطبيقات الكهروحرارية بسبب انخفاض معامل سيبيك.

ومع ذلك، اكتشف الفيزيائيون في جامعة TU Wien أن سبائك النيكل والذهب تتحدى هذه الحكمة التقليدية. تؤدي إضافة النيكل إلى الذهب إلى تحسين الأداء الحراري للمادة بشكل كبير. يؤدي سلوك تشتت الإلكترونات داخل السبيكة، والذي يتأثر بالخصائص الإلكترونية الخاصة بالنيكل، إلى اختلاف كبير في حركة الشحنات الموجبة والسالبة. يؤدي هذا الخلل إلى ارتفاع الجهد الكهربائي الحراري، متجاوزًا أداء أشباه الموصلات التقليدية.

يؤدي الجمع القياسي بين الموصلية الكهربائية العالية ومعامل سيبيك الكبير في سبائك النيكل والذهب إلى عامل طاقة حراري غير مسبوق. وهذا يعني أن هذه السبائك يمكن أن تولد طاقة كهربائية أكثر بكثير من أي مادة أخرى معروفة، مما يجعلها مرغوبة للغاية لمختلف التطبيقات. على سبيل المثال، يمكن شحن الساعات الذكية بشكل مستقل باستخدام حرارة جسم مرتديها.

هذا الاكتشاف هو البداية فقط، حيث يقوم الباحثون بالفعل باستكشاف مرشحين محتملين آخرين للمواد الكهروحرارية التي لا تتطلب عناصر باهظة الثمن مثل الذهب. يمثل عملهم دليلاً مهمًا على المفهوم الذي يوسع نطاق المواد المناسبة للتطبيقات الحرارية الكهربائية إلى ما هو أبعد من أشباه الموصلات.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف الباحثون في جامعة TU Wien؟

ج: اكتشف الباحثون أن سبائك النيكل والذهب تظهر خصائص استثنائية كمواد كهروحرارية.

س: كيف تعمل المواد الكهروحرارية؟

ج: تعمل المواد الكهروحرارية على تحويل الحرارة مباشرة إلى طاقة كهربائية من خلال حركة الجزيئات المشحونة.

س: لماذا لم تعتبر المعادن مناسبة للتطبيقات الحرارية؟

ج: تحتوي المعادن عادةً على معامل سيبيك منخفض، وهو معلمة أساسية للأداء الكهروحراري.

س: ما أهمية الاكتشاف؟

ج: يتحدى هذا الاكتشاف وجهات النظر التقليدية حول المعادن في مجال الطاقة الكهربائية الحرارية ويفتح إمكانيات جديدة لتطبيقها في مختلف التقنيات.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لسبائك النيكل والذهب؟

ج: يمكن استخدام سبائك النيكل والذهب في توليد الطاقة، والإلكترونيات اليومية، والتطبيقات واسعة النطاق في المستقبل.