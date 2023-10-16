اكتشافات أحفورية مثيرة تلقي ضوءًا جديدًا على الحياة في أواخر العصر الطباشيري في الأرجنتين

كشف بحث جديد قدمه عالم الحفريات ماثيو لامانا في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية عن اكتشافات أحفورية مثيرة من محجر كانيادون توماس في منطقة باتاغونيا بالأرجنتين. توفر هذه النتائج رؤى قيمة للحياة في نهاية العصر الطباشيري، قبل انقراض الديناصورات غير الطيور مباشرة.

يسلط لامانا الضوء على أهمية فهم التنوع البيولوجي والتطور والجغرافيا الحيوية القديمة للديناصورات والفقاريات القارية الأخرى في نصف الكرة الجنوبي خلال العصر الطباشيري المتأخر. يساعد موقع الحفريات في الأرجنتين على سد الثغرات في معرفتنا فيما يتعلق بهذه الحيوانات في المنطقة.

تم اكتشاف موقع Cañadón Tomás لأول مرة في عام 2020 خلال دراسة التأثير الحفري التي أجراها Museo de La Plata. وكشفت الدراسة عن حفريات ديناصورات، بما في ذلك عظام تنتمي إلى ديناصورات كبيرة الحجم منقار البط تسمى الهادروساصورات. كشفت الحفريات الإضافية عن العديد من العظام من الهادروصورات بأحجام مختلفة، مما قد يشير إلى وجود مجموعة اجتماعية أو حتى قطيع من الأفراد ذوي الصلة.

بالإضافة إلى حفريات الهادروصورات، اكتشف الفريق أيضًا بقايا من الديناصورات المفترسة، مثل السن والمخلب. علاوة على ذلك، يحتوي الموقع على فقاريات نادرة وصغيرة الجسم، بما في ذلك أول ثعبان طباشيري تم العثور عليه في حوض جولفو سان جورج والفك العلوي لحيوان ثديي صغير.

يعد اكتشاف فك الثدييات ذا أهمية خاصة، حيث أن فهم حياة الثدييات خلال العصر الطباشيري أمر بالغ الأهمية في فهم الصورة الكاملة لانقراض الديناصورات غير الطيور والتوسع اللاحق للثدييات. ووفقا لما ذكره لامانا، فإن فك الثدييات هو أحد أفضل الحفريات من نوعها التي تم اكتشافها على الإطلاق.

على الرغم من كونه في المرحلة الأولية من البحث والتنقيب، فإن موقع كانيادون توماس أظهر بالفعل وعدًا كبيرًا. يتم اكتشاف المزيد من المواد، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به والعديد من الحفريات التي يتعين الكشف عنها في هذا الموقع.

بشكل عام، تساهم هذه الاكتشافات الأحفورية المثيرة في الأرجنتين في فهمنا للحياة في أواخر العصر الطباشيري في نصف الكرة الجنوبي وتلقي ضوءًا جديدًا على التنوع البيولوجي وتطور الديناصورات والفقاريات الأخرى خلال هذه الفترة.

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– المسرد: [العصر الطباشيري](https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous)

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