تكشف مسابقة Nikon Small World in Motion Video عن رؤى حول اضطرابات النمو العصبي

منحت مسابقة Nikon Small World in Motion Video السنوية الثالثة عشرة المركز الأول للدكتور ألكسندر دومولين عن مقطع الفيديو الجذاب الذي يعرض تطور الخلايا العصبية في جنين الفرخ. يقدم فيديو دومولين رؤى قيمة حول اضطرابات النمو العصبي مثل اضطراب طيف التوحد والفصام من خلال تسليط الضوء على الانحرافات المحتملة التي تحدث في الجهاز العصبي المركزي.

يصور الفيديو العملية المعقدة للخلايا العصبية التي تتصل بالجانب الآخر من الجهاز العصبي المركزي، والمعروفة باسم خط الوسط. تركز أبحاث دومولين على فهم العمليات التنموية للخلايا العصبية في أجنة الفراخ والفأر لتعزيز فهمنا لكيفية عمل الجهاز العصبي وتحديد العوامل المحتملة التي تساهم في اضطرابات النمو العصبي. ومن خلال دراسة هذه الكائنات، يهدف دومولين إلى المساهمة في تطوير العلاجات المحتملة لهذه الحالات.

لالتقاط الفيديو، استخدم دومولين طريقة تصوير جديدة سمحت بتصور نقل معلومات الخلية الحية. كان أحد التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها هو إيجاد طريقة مجدية للوصول إلى الخلايا العصبية والتقاط صور عالية الجودة على مدى فترة طويلة من الزمن. ومن خلال مهارات التشريح الدقيقة وتقنيات الفحص المجهري المُكيَّفة، نجح دومولين في التقاط السلوك المذهل للخلايا العصبية النامية.

لا تسلط مسابقة Nikon Small World in Motion الضوء على جمال الطبيعة من خلال البحث العلمي فحسب، بل تشجع أيضًا الباحثين مثل Dumoulin على مشاركة أعمالهم مع العالم. لقد كانت المسابقة وسيلة لعرض المشاركات المذهلة بصريًا والرائدة علميًا منذ ما يقرب من نصف قرن.

حصل فابيان جيه ويستون على المركز الثاني في المسابقة عن مقطع الفيديو الذي يعرض تدفق الدم في زعنفة ذيل سمكة صغيرة، بينما ذهب المركز الثالث إلى نيل سوندرز عن مقطع الفيديو الخاص بها الذي يصور اندماج الخلايا البشرية وموتها عند الإصابة بفيروس سارس-كوف. 2.

توفر مسابقة Nikon Small World in Motion Video منصة للعلماء والباحثين لمشاركة اكتشافاتهم والتقدم الذي أحرزوه في مجال الفحص المجهري. من خلال مقاطع الفيديو هذه، نكتسب فهمًا أعمق لتعقيدات العالم الطبيعي وآثاره على مختلف مجالات الدراسة.

التعاريف:

– الخلايا العصبية: الخلايا العصبية المسؤولة عن نقل المعلومات في جميع أنحاء الجسم.

– اضطرابات النمو العصبي: الحالات التي تؤثر على نمو الجهاز العصبي والدماغ، مثل اضطراب طيف التوحد والفصام.

مصادر:

– شركة نيكون إنسترومنتس.