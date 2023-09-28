أصل حلقات زحل: اصطدام بين الأقمار القديمة

تشير دراسة حديثة إلى أن النظام الحلقي الأيقوني المحيط بكوكب زحل ربما يكون قد تشكل نتيجة اصطدام بين قمرين جليديين قديمين. لطالما أذهل زحل، المعروف بحلقاته السبع متحدة المركز وعدد كبير من أقماره، علماء الفلك. باستخدام البيانات التي جمعتها مهمة كاسيني التابعة لناسا وإجراء عمليات المحاكاة الحاسوبية، قدم الباحثون تفسيرا محتملا لأصل حلقات زحل.

اكتشفت مهمة كاسيني، التي دارت حول زحل لمدة 13 عامًا، أن المادة التي تتكون منها الحلقات تتكون من شظايا جليدية غير ملوثة بالغبار. تشير هذه النتائج إلى أن الحلقات حديثة العهد نسبيًا، حيث يبلغ عمرها بضعة ملايين من السنين فقط. ولكشف هذا اللغز، افترض خبراء من وكالة ناسا وجامعة دورهام أن الحلقات ربما نتجت عن اصطدام حديث بين قمرين جليديين كبيرين.

ومن خلال محاكاة ما يقرب من 200 سيناريو لمثل هذا الاصطدام، اكتشف الباحثون أن الاصطدام بين أقمار مماثلة في الحجم لأقمار زحل الحالية ديون وريا يمكن أن يفسر وجود الحلقات. ويعادل أقطار هذه الأقمار تقريبًا ثلث قطر قمر الأرض وأقل بقليل من نصف قطره على التوالي.

وكشفت عمليات المحاكاة أن الاصطدام سيؤدي إلى تشتيت الشظايا الجليدية والنوى الصخرية بطرق مختلفة. ونتيجة لذلك، ستتجمع النوى الصخرية لتشكل أقمارًا جديدة، بينما سينتشر الجليد بالقرب من سطح زحل، مشكلًا الحلقات. يتوافق هذا السيناريو مع حد روش، الذي يحدد الحدود التي تكون فيها جاذبية المواد المدارية أضعف من قوى المد والجزر.

إحدى النتائج المهمة للدراسة هي إدراك أن أقمار زحل الجليدية من المحتمل أن تمتلك نوى صخرية. ويعتقد العلماء أن هذه الأقمار الجليدية، بما في ذلك إنسيلادوس الصغير، قد تؤوي الظروف المناسبة لنشوء الحياة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير غير معروف عن زحل وتاريخه، ولا تمثل هذه الدراسة سوى خطوة صغيرة نحو كشف أسرار الكوكب.

نشرت مجلة الفيزياء الفلكية الدراسة في 27 سبتمبر.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية، 27 سبتمبر 2021