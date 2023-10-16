ثقب هائل في طبقة الأوزون يثير المخاوف بشأن التعافي

في سبتمبر 2023، اكتشف العلماء الأوروبيون اكتشافًا مثيرًا للقلق، وهو ثقب هائل في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي. وقد أثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن عملية شفاء طبقة الأوزون وتأثيرها على الحياة على الأرض.

بدأت طبقة الأوزون، وخاصة فوق المناطق القطبية، في التعافي تدريجياً بفضل نجاح بروتوكول مونتريال. ويحظر بروتوكول مونتريال، الذي وقعته 1987 دولة في عام 195، استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، المسؤولة عن استنفاد طبقة الأوزون. وفي عام 2019، وصل الثقب الموجود فوق القارة القطبية الجنوبية إلى أصغر حجم تم تسجيله على الإطلاق.

ولكن في 16 سبتمبر، تم رصد حفرة تبلغ مساحتها 26 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل حجم أمريكا الشمالية. تتقلب طبقة الأوزون بشكل طبيعي فوق كل قطب على مدار الفصول، مع تشكل ثقوب خلال فصل الشتاء بسبب السحب الستراتوسفيرية القطبية التي تزيد من استنفاد كتلة الأوزون المحدودة بالفعل. تعود مستويات الأوزون إلى وضعها الطبيعي خلال فصل الصيف. ولسوء الحظ، هذا العام، بدأ ثقب الأوزون في التوسع بسرعة في منتصف أغسطس، إيذانا بنهاية فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

أحد الأسباب المحتملة لتوسع ثقب الأوزون هو ثوران بركان هونجا تونجا - هونجا هاباي في جنوب المحيط الهادئ. أطلق هذا الثوران أكثر من 50 مليون طن من بخار الماء في طبقة الستراتوسفير، مما قد يؤثر على طبقة الأوزون. وربما لعبت ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي يغير درجات الحرارة حول القطبين، دورًا أيضًا. وعلى الرغم من هذه التحديات، يعتقد خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية أن طبقة الأوزون سوف تتعافى في نهاية المطاف بحلول عام 2050.

تعتبر طبقة الأوزون ضرورية لحماية جميع أشكال الحياة على الأرض. إنه بمثابة مرشح غير مرئي، يحمي الكائنات الحية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة المنبعثة من الشمس. تمتص طبقة الأوزون معظم الأشعة فوق البنفسجية، مما يمنعها من الوصول إلى سطح الأرض. وبدون التأثير الوقائي للأوزون، لم تكن الحياة على الأرض لتتطور كما هي.

المصادر: بروتوكول مونتريال، وكالة الفضاء الأوروبية