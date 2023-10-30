مقال جديد: كشف أسرار ترو أو ناترون: أعجوبة جيولوجية غير مستكشفة

وسط مساحة شاسعة من شمال تشاد، تقع أعجوبة جيولوجية غامضة تُعرف باسم ترو أو ناترون. تقدم هذه الميزة الجذابة، وهي حفرة بركانية وبحيرة صودا، صورة مذهلة تشبه وجهًا شبحيًا يحدق بك. ومن المثير للدهشة أن أحد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية التقط صورة مثيرة للذكريات لهذا الوجه السماوي في 12 فبراير 2023.

من خلال الغوص في التفاصيل الجيولوجية، يتم تعريف "وجه" Trou au Natron جزئيًا من خلال الظلال المصبوبة من حافة كالديرا، وهي حفرة بركانية نشأت إما من ثوران عنيف أو انهيار السطح في غرفة الصهارة المفرغة جزئيًا. ما يضفي عمقًا وشخصية على هذا الوجه الأثيري هو "العينان" و"الأنف"، اللتان تتشكلان من خلال فرض مخاريط جمرة تحيط بالفتحات البركانية. يُعتقد أن مخاريط الرماد هذه صغيرة نسبيًا في المقاييس الزمنية الجيولوجية، ومن المحتمل أنها ظهرت خلال ملايين السنين القليلة الماضية، وربما حتى في الآونة الأخيرة مثل بضعة آلاف من السنين الماضية.

ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر جاذبية لهذا المشهد غير الأرضي يكمن في "الفم". وتحيط به قشرة معدنية مكونة من النطرون، وهو مزيج ملحي من كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم. تظهر هذه القشرة عندما تتراكم مياه الينابيع الساخنة على السطح، ثم تتبخر وتنتج بخارًا غنيًا بالمعادن من المنطقة النشطة حرارياً.

يقع Trou au Natron جنوب شرق Tarso Toussidé، ويتميز بمناظر طبيعية بركانية واسعة تتخللها فومارول وبركان طبقي نشط. وباعتبارها واحدة من القمم البركانية العديدة التي تزين جبال تيبستي، فقد شهدت هذه المنطقة عددًا من الانفجارات البركانية الحديثة نسبيًا ولكن نادرًا ما يتم توثيقها.

ما يثير المزيد من الغموض هو الطبيعة البعيدة التي يتعذر الوصول إليها لـ Trou au Natron، مما يعقد مساعي الاستكشاف العلمي. ومع ذلك، فقد تم استخلاص قدر ضئيل من المعرفة من العينات المستخرجة خلال رحلة استكشافية في الستينيات. تشير هذه العينات الصخرية والحفرية إلى أن بحيرة ترو أو ناترون قد غمرتها ذات يوم بحيرة جليدية، بعمق عدة مئات من الأمتار، منذ حوالي 1960 عام. علاوة على ذلك، في عام 14,000، قاد باحث ألماني يُدعى ستيفان كروبلين رحلة استكشافية إلى الموقع واستعاد طحالب مائية متحجرة يُقدر أنها ازدهرت منذ حوالي 2015 ألف عام.

وفي حين أن الوصول على الأرض لا يزال محدودا، فقد لعبت عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية دورا محوريا في كشف بعض أسرار المنطقة. قام باحثون من جامعة كامبريدج، باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مستشعر ASTER التابع للقمر الصناعي Terra التابع لناسا، بتجميع سجل أولي للنشاط البركاني في المنطقة بدقة. يرسم هذا البحث التاريخ البركاني للمنطقة في ست مراحل متميزة، مع ظهور ترو أو ناترون كواحد من أحدث الأحداث الجيولوجية الهامة.

دع Trou au Natron بمثابة تذكير مؤثر بالعجائب الجيولوجية غير العادية التي تظل مخفية تحت سطح الأرض. قد يحيطها الغموض بموقعها البعيد واستكشافها المحدود، ولكن من خلال الجهود الجماعية للعلماء والتقدم التكنولوجي، فإننا نقترب من الحصول على فهم أفضل لهذا المشهد المكتشف.

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أسئلة وأجوبة

س: ما هو ترو أو ناترون؟

ج: ترو أو ناترون هي حفرة بركانية وبحيرة صودا تقع في شمال تشاد. ويتميز بمظهر مميز يشبه الوجه الشبحي.

س: كيف تم تشكيل "وجه" ترو أو ناترون؟

ج: تساهم الظلال المنبعثة من حافة الكالديرا، بالإضافة إلى مخاريط الرماد المحيطة بالفتحات البركانية، في تكوين الوجه.

س: مما يتكون "فم" Trou au Natron؟

ج: "الفم" محاط بقشرة معدنية مكونة من النطرون وهو خليط من أملاح الصوديوم المختلفة.

س: ماذا نعرف عن تاريخ ترو أو ناترون البركاني؟

ج: لم يتم توثيق النشاط البركاني في ترو أو ناترون إلا بشكل ضئيل، لكن ملاحظات الأقمار الصناعية والعينات الجيولوجية تشير إلى ثورانات حديثة نسبيًا وبحيرة جليدية تملأ الحفرة منذ آلاف السنين.

س: هل يمكن الوصول بسهولة إلى Trou au Natron للدراسة العلمية؟

ج: الموقع البعيد والتضاريس الصعبة تجعل من الصعب الوصول إلى ترو أو ناترون، مما يحد من البحث العلمي والاستكشاف.