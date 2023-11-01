ترو أو ناترون: لغز بركاني يكشف أسراره

تكشف صورة ساحرة مأخوذة من محطة الفضاء الدولية عن حفرة ترو أو ناترون الغامضة، وهي حفرة بركانية وبحيرة صودا تقع في المنطقة الشمالية من تشاد. من الأعلى، تحمل هذه الأعجوبة الجيولوجية الجذابة تشابهًا غريبًا مع وجه شبحي يتطلع نحو السماء. يعتقد العلماء أن هذا الوهم البصري المذهل هو نتيجة لمسرحيات الظل التي تلقيها حافة كالديرا، وهو نوع من الحفرة البركانية الناشئة عن الانفجارات القوية أو انهيار السطح في غرفة الصهارة المجففة جزئيًا.

إن الملامح التي تشبه "العيون" و"الأنف" هي في الواقع مخاريط جمرة - وهي تكوينات شديدة الانحدار مخروطية الشكل تتجسد حول الفتحات البركانية. تشير التقديرات إلى أن مخاريط الرماد هذه صغيرة نسبيًا، ومن المحتمل أن تتشكل خلال الملايين القليلة الماضية أو حتى آلاف السنين. يحيط بـ”فم” الوجه قشرة بيضاء مميزة مكونة من النطرون، وهو مزيج فريد من كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم. ويؤدي النشاط الحراري الأرضي في المنطقة إلى تراكم مياه الينابيع على السطح وتبخرها وإطلاق البخار الغني بالمعادن، مما يؤدي إلى تكوين هذه القشرة المعدنية.

تقع جنوب شرق Tarso Toussidé - وهو هيكل بركاني مذهل به فومارول وبركان طبقي نشط - Trou au Natron هي واحدة من القمم البركانية العديدة الموجودة في جبال تيبستي. يشكل موقعها البعيد تحديات أمام الاستكشاف العلمي، لكن الدراسات التي أجريت في الستينيات تشير إلى أن ترو أو ناترون كانت مليئة في السابق ببحيرة جليدية امتدت بعمق مئات الأمتار منذ حوالي 1960 عام. ومن اللافت للنظر أن بعثة عام 14,000 بقيادة الباحث الألماني ستيفان كروبلين لم تصل إلى الموقع فحسب، بل جمعت أيضًا عينات من الطحالب المائية المتحجرة التي يعود تاريخها إلى حوالي 2015 ألف عام.

وبفضل عمليات رصد الأقمار الصناعية، توسع فهمنا للمنطقة بشكل كبير. استخدم باحثون من جامعة كامبريدج بيانات من مستشعر ASTER التابع للقمر الصناعي Terra التابع لناسا لإنشاء جدول زمني تقريبي للنشاط البركاني في المنطقة. وقد كشف تحليلهم أن تكوين ترو أو ناترون هو من بين الأحداث الجيولوجية الهامة الأخيرة في هذه المنطقة الديناميكية.

تم التقاط الصورة الأثيرية التي تحمل اسم ISS068-E-53507 بكاميرا رقمية Nikon D5 مزودة بطول بؤري يبلغ 500 ملم. وقد تم تعديله لتعزيز التباين وإزالة عيوب العدسات، وهو متاح من خلال مرفق مراقبة الأرض لطاقم محطة الفضاء الدولية ووحدة علوم الأرض والاستشعار عن بعد في مركز جونسون للفضاء. ويؤكد برنامج محطة الفضاء الدولية على أهمية قيام رواد الفضاء بالتقاط هذه الصور القيمة للأرض، مما يضمن إمكانية الوصول إليها للاستكشاف العلمي والتنوير العام.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو ترو أو ناترون؟

ج: ترو أو ناترون هي حفرة بركانية وبحيرة صودا تقع في شمال تشاد.

س: ما الذي يخلق وهم الوجه الشبحي في Trou au Natron؟

ج: يتم إنشاء الوهم من خلال الظلال التي تلقيها حافة كالديرا، وهو نوع من الحفر البركانية.

س: ما هي مخاريط الجمرة؟

ج: مخاريط الرماد عبارة عن تلال شديدة الانحدار مخروطية الشكل تتشكل حول الفتحات البركانية.

س: ما هي القشرة البيضاء التي تحيط بـ”فم” الوجه؟

ج: تتكون القشرة البيضاء من النطرون، وهو مزيج ملح من كربونات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم.

س: كم عمر مخاريط الرماد في ترو أو ناترون؟

ج: يُعتقد أن مخاريط الرماد حديثة جيولوجيًا، وربما تكونت خلال الملايين القليلة الماضية أو حتى آلاف السنين.

س: ما أهمية رحلة 2015؟

ج: قامت البعثة الاستكشافية لعام 2015 بقيادة ستيفان كروبلين بجمع عينات من الطحالب المائية المتحجرة التي يُعتقد أن عمرها حوالي 120,000 ألف عام.