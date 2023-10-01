صورة مذهلة تكشف عن "البصل المجري" وظاهرة عدسة الجاذبية

كشفت صورة جديدة آسرة تم التقاطها بواسطة كاميرا الطاقة المظلمة، عن مشهد يحبس الأنفاس لـ "البصل المجري"، وهي مجرة ​​صدفية ذات طبقات متعددة تمتد على مسافة مذهلة تصل إلى 150,000 ألف سنة ضوئية. تُعرف هذه المجرة المثيرة للإعجاب باسم NGC 3923، ويبلغ حجمها ضعف حجم مجرتنا درب التبانة تقريبًا.

ما يجعل هذه الصورة أكثر روعة هو وجود مجموعة مجرات قريبة تمتلك كمية هائلة من الكتلة. يتطلب هذا العنقود الضخم قوة جاذبية هائلة تؤدي إلى انحناء الزمكان. ونتيجة لذلك، يتحول الضوء المنبعث من المجرات الموجودة خلف العنقود كما لو أنه يمر عبر عدسة مكبرة. وتسمى هذه الظاهرة عدسة الجاذبية.

تم تصميم كاميرا الطاقة المظلمة في البداية من أجل مسح الطاقة المظلمة، وهو مشروع يهدف إلى مراقبة العديد من المجرات. تقع هذه الأداة الأرضية في تلسكوب Víctor M. Blanco الذي يبلغ قطره 4 أمتار في تشيلي، وقد تم استخدامها منذ ذلك الحين في العديد من عمليات الرصد الأخرى، بما في ذلك تصوير المجرات القزمة والمجرات المندمجة.

التركيز الأساسي لهذه الصورة هو المجرة الصدفية الرائعة، وهي نوع فريد من المجرات الإهليلجية حيث يتم ترتيب النجوم في هياكل تشبه القشرة بدلاً من توزيعها بالتساوي. في حين أن المجرات الحلزونية مثل درب التبانة تفتقر إلى هذا الترتيب الخاص، فمن المقدر أن ما يقرب من عُشر المجرات الإهليلجية تظهر هذه الميزة. ويعتقد العلماء أن هذه الخاصية الهيكلية هي نتيجة اندماج مجرتين، حيث تمتص المجرة الأكبر نظيرتها الأصغر.

تم شرح الطبيعة غير العادية للمجرة الصدفية بواسطة NOIRLab: أثناء عملية الاندماج، يقوم مجال الجاذبية للمجرة الأكبر بفصل النجوم تدريجيًا عن قرص المجرة الأصغر. ثم تندمج هذه النجوم في الهالة الخارجية للمجرة الأكبر، لتشكل نطاقات متحدة المركز تعرف باسم الأصداف. وبشكل مماثل، يمكن تصور ذلك على أنه إضافة قطرة من لون الطعام إلى وعاء من الخليط ومشاهدة النمط الحلزوني الذي يظهر أثناء تحريكه ببطء.

يوجد جانب آخر رائع لهذه الصورة في أعلى الوسط، حيث يقوم عنقود مجري ضخم يسمى PLCK G287.0+32.9 بتشويه الزمكان، مما يؤدي إلى تمدد الضوء من المجرات البعيدة. ولتقدير تعقيدات هذه الصورة بشكل كامل، تتوفر نسخة عالية الدقة وقابلة للتكبير/التصغير على موقع NOIRLab الإلكتروني.

في الختام، توفر هذه الصورة المذهلة لمحة عن الجمال الرائع وأسرار كوننا، وتكشف أسرار المجرات الصدفية وظاهرة عدسة الجاذبية الآسرة.

مصادر:

- المصدر الأصلي: NOIRLab

- الصورة: DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA معالجة الصور: رئيس TA (جامعة ألاسكا أنكوراج/NOIRLab التابع لـ NSF)، M. Zamani (NOIRLab التابع لـ NSF)، R. Colombari (NOIRLab التابع لـ NSF) )، ود. دي مارتن (NOIRLab التابع لمؤسسة NSF)