اكتشاف جديد: المعادن الموجودة في مجرة ​​قديمة تتحدى فهم الفيزياء الفلكية للكون

توصل علماء الفيزياء الفلكية إلى اكتشاف رائد يتحدى فهمنا الحالي للكون. من خلال العمل مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، حدد الباحثون كمية مذهلة من المعدن في مجرة ​​بعد 350 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة على معرفتنا بالكون المبكر وأصل المعادن.

بعد وقت قصير من الانفجار الكبير، كان الكون يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم وكميات ضئيلة من الليثيوم والبريليوم. وتعتبر هذه العناصر الأربعة الأولى في الجدول الدوري. تعتبر العناصر الأثقل من الهيدروجين والهيليوم، والمعروفة بالمعادن في علم الفلك، ضرورية لتكوين الكواكب الصخرية وتطور الحياة. يتم إنتاج المعادن بشكل أساسي داخل النجوم، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من فهمنا لتطور الكون.

تعد دراسة المجرات القديمة أحد الأنشطة الأساسية لـ JWST. من خلال المسح المتقدم العميق خارج المجرة (JADES)، تمكن العلماء من مراقبة المجرات المبكرة، وتسليط الضوء على معدنها. في بحث حديث بعنوان "JADES: تخصيب الكربون 350 مليون بعد الانفجار الكبير في مجرة ​​غنية بالغاز"، أبلغ الباحثون عن اكتشاف الكربون والأكسجين والنيون، وجميعها تعتبر معادن في سياق علم الفلك عند فحص مجرة ​​قريبة من المجرة. الفجر الكوني.

تتناقض هذه النتائج بشكل مباشر مع النظريات الموجودة حول النجوم الثالثة الخالية من المعادن، وهي النجوم الأولى التي تشكلت في الكون. يشير اكتشاف الكربون والمعادن الأخرى في هذه المجرة القديمة إلى أن نجوم المجموعة الثالثة لم تكن خالية تمامًا من المعادن، على عكس الافتراضات السابقة. يتحدى هذا الاكتشاف المعتقدات القديمة ويفتح إمكانيات جديدة لفهم الكون المبكر.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من ضرورة النظر في تفسيرات بديلة. ومن الممكن أن تكون الانبعاثات المكتشفة ناجمة عن مصادر أخرى داخل المجرة، مثل ثقب أسود فائق الكتلة أو نجوم AGB. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المصدر الدقيق للمعادن المكتشفة وتحديد أهميتها في فهمنا للتطور الكوني.

يؤكد هذا الاختراق على قوة تلسكوب جيمس ويب الفضائي وقدرته على تجاوز حدود المراقبة. من خلال دراسة المجرات القديمة وتركيباتها الكيميائية، نكتسب رؤى قيمة حول أصول الكون والعمليات التي أدت إلى تكوين النجوم والمجرات، وفي النهاية الحياة كما نعرفها.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي المعادن في علم الفلك؟

ج: في علم الفلك، تشير المعادن إلى جميع العناصر الأثقل من الهيدروجين والهيليوم.

س: كيف تتكون المعادن؟

ج: يتم إنتاج المعادن بشكل أساسي داخل النجوم من خلال عمليات مثل الاندماج النووي وانفجارات المستعرات الأعظم.

س: ما أهمية المعادن في تكوين الكواكب الصخرية والحياة؟

ج: تلعب المعادن دوراً حاسماً في تكوين الكواكب الصخرية الصلبة مثل الأرض. كما أنها تساهم في التركيب الكيميائي الضروري لتطور الحياة.

س: ما هي نجوم السكان الثالث؟

ج: نجوم المجموعة III هي النجوم الأولى التي تشكلت في الكون. ويعتقد أنها كانت ضخمة وخالية من المعادن.

مصادر:

1. [ناسا – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [جادس: تخصيب الكربون 350 مليون بعد الانفجار الكبير في مجرة ​​غنية بالغاز](https://arxiv.org/abs/2302.00023)