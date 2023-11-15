علماء الفلك يكتشفون انفجارا كونيا مذهلا يسمى "الشيطان تسمانيا"

لقد ترك اكتشاف فلكي رائد العلماء في حالة ذهول، حيث يواجهون انفجارًا هائلاً يتحدى قوانين الفيزياء. هذه الظاهرة المحيرة للعقل، والمعروفة باسم العبور البصري الأزرق السريع المضيء (LFBOT)، أُطلق عليها لقب "الشيطان التسماني" تيمنًا بأكبر حيوان جرابي آكل للحوم في أستراليا.

واكتشف العلماء لأول مرة الانفجار المسمى AT2022tsd، من خلال بيانات التلسكوب العام الماضي. تعد LFBOTs نادرة للغاية ولم يتم رصدها إلا مرات قليلة منذ اكتشافها الأولي في عام 2018. وتتجاوز شدة هذه الانفجارات قوة 100 مليار نجم، مما يؤدي إلى اكتشاف لا يزال يحير الباحثين.

الجانب المحير في "الشيطان التسماني" هو انفجاراته المتكررة. عادة، بعد الانفجار الأولي، لا يتوقع حدوث انفجارات لاحقة. ومع ذلك، فإن هذا الحدث الكوني الغريب يتحدى كل التوقعات ويستمر في الانفجار. ووصفها البروفيسور جيف كوك، المؤلف المشارك للبحث حول هذه الظاهرة، بأنها حدث غير مسبوق.

استخدم الفريق الدولي من علماء الفلك بيانات من 15 تلسكوبًا منتشرة في جميع أنحاء العالم وفي الفضاء لتحليل صور "الشيطان التسماني". كشفت هذه الصور عن رشقات نارية متعددة من الضوء الساطع بعد الانفجار الأولي. وقد حدث هذا التكرار على مدى 120 يومًا، مع تسجيل 14 انفجارًا، مما يشير إلى احتمال وقوع المزيد من الأحداث المتفجرة.

إحدى النظريات المقترحة لتفسير هذه الظاهرة غير العادية تشير إلى أن الثقب الأسود يمزق النجوم القريبة في مداره، مما يؤدي إلى هذه الانفجارات الشديدة. وتشير نظرية أخرى إلى وجود ثقب أسود يمزق نجما قزما أبيض، مما يخلق أعمدة طاقة هائلة.

إن اكتشاف "الشيطان التسماني" لم يشكل تحديًا لفهمنا لقوانين الفيزياء فحسب، بل فتح أيضًا إمكانيات جديدة لمزيد من استكشاف الكون. إن الانفجارات قصيرة الأمد والإنتاج الهائل للطاقة يدفعان حدود ما نعرفه، مما يلهم علماء الفلك للنظر في ما يخبئه الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو LFBOT؟

ج: يرمز LFBOT إلى عابر بصري أزرق سريع ومضيء، وهو انفجار كوني نادر ينبعث منه دفعات مكثفة من الطاقة.

س: كم عدد LFBOTs التي تم اكتشافها حتى الآن؟

ج: لم تتم ملاحظة سوى عدد قليل من LFBOTs منذ اكتشافها الأولي في عام 2018.

س: ما أسباب الانفجارات المتكررة لـ "الشيطان تسمانيا"؟

ج: يعتقد العلماء أن الثقب الأسود الذي يمزق النجوم القريبة أو الثقب الأسود الذي يمزق النجم القزم الأبيض يمكن أن يكون مسؤولاً عن الانفجارات المتكررة.

س: ما أهمية "الشيطان التسماني"؟

ج: هذه الظاهرة تتحدى فهمنا للفيزياء وتفتح إمكانيات جديدة للاكتشافات الفلكية.