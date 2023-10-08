مجموعة جديدة من أقمار المراقبة CubeSats تستخدم الأجنحة بدلاً من أنظمة الدفع

أصبحت CubeSats، وهي أقمار صناعية صغيرة تستخدم لرصد الأرض عن بعد، أكثر شيوعًا ويتم تجهيزها الآن بأنظمة دفع مختلفة. ومع ذلك، فإن مجموعة جديدة من أقمار المراقبة CubeSats التي طورها المعهد الإسباني لتكنولوجيا الفضاء الجوي (INTA) تسمى أنظمة الأقمار الصناعية النانوية المتقدمة لأبحاث مراقبة الأرض (ANSER) تتبع نهجًا فريدًا - فهي تستخدم أجنحة بدلاً من أنظمة الدفع التقليدية.

تم تصميم ANSER CubeSats لمراقبة الخزانات والبحيرات في أيبيريا، وهي شبه الجزيرة الأوروبية التي تعد إسبانيا جزءًا منها. ومن المثير للاهتمام أن اسم القمر الصناعي مشتق من الكلمة الإسبانية التي تعني الإوز البري، وهو حيوان معروف بقدرته على الطيران في التشكيل.

سيتم نشر أجنحة ANSER CubeSats بعد إطلاقها وستكون متباعدة عن بعضها البعض بحوالي 10 كيلومترات. وعلى الرغم من قربها الشديد، فإن CubeSats ستدور على ارتفاع 500 كيلومتر من الأرض. تستخدم الأجنحة الكمية الضئيلة من الغلاف الجوي الموجود على هذا الارتفاع لتوليد قوى السحب والرفع، مما يسمح للأقمار الصناعية CubeSats بالمناورة في المواقع المطلوبة.

بمجرد وصولها إلى المدار، ستستخدم ANSER CubeSats أجهزة التصوير فائقة الطيف لالتقاط صور عالية الدقة للبحيرات والخزانات. وستمكنهم هذه الصور من مراقبة مستويات المياه وتحديد المخاطر المحتملة مثل تكاثر الطحالب. بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيًا، توفر CubeSats حلاً ميسور التكلفة لمراقبة المسطحات المائية.

وفي حين أن نظام الدفع السلبي هذا يقلل من عمر المهمة، فإن مطوري ANSER CubeSats يرون فيه فرصة لإطلاق إصدارات محسنة في المستقبل. مع استمرار تقدم قدرات الأجهزة وانخفاض تكاليف الإطلاق، يخططون لإطلاق CubeSats جديدة كل 2-3 سنوات مع خروج الأقمار الصناعية القديمة من المدار.

حاليًا، تم تعليق إطلاق ANSER CubeSats نظرًا لأن رحلة Vega VV23 تخضع لفحوصات بعد إطلاقها. لم يتم الإعلان عن التحديثات بشأن تاريخ الإطلاق الجديد. ونأمل أن تحلق ANSER CubeSats قريبًا وتثبت فعالية الأجنحة كوسيلة لدفع الأقمار الصناعية.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية – أقمار فيغا CubeSats الخالية من الوقود لمواصلة تشكيلها بالأجنحة

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