هناك عدد قليل من الاختلافات الجينية الأساسية التي تشكل الزهور لملقحات النحل أو الطيور الطنانة

كشفت دراسة أجرتها كارولين ويسينجر وفريقها في جامعة كارولينا الجنوبية أن عددًا محدودًا من الاختلافات الجينية يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الخصائص المميزة للزهور التي تجذب الملقحات المختلفة. تسلط النتائج، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، الضوء على كيفية مساهمة الاختلافات الجينية المحددة في تطور سمات الزهور المصممة خصيصًا للنحل أو الطيور الطنانة.

لقد طورت النباتات التي تعتمد على الملقحات الحيوانية مجموعات فريدة من خصائص الزهور، المعروفة باسم "متلازمات التلقيح"، والتي تلبي احتياجات الملقحات على وجه التحديد. على سبيل المثال، تحتوي معظم النباتات في جنس Penstemon على أزهار زرقاء عريضة تعمل كمنصات هبوط للنحل. ومع ذلك، فقد طورت بعض الأنواع أزهارًا حمراء ضيقة تشبه الأنبوب تم تكييفها لتلقيح الطيور الطنانة.

لفهم كيفية الحفاظ على متلازمات التلقيح وراثيًا، قام الباحثون بتحليل الحمض النووي لـ 229 نباتًا من ثلاثة أنواع من البنستيمون ذات الصلة. ركزوا على نوعين متكيفين مع تلقيح النحل (P. neomexicanus وP. virgatus) ونوع واحد متكيف مع تلقيح الطيور الطنانة (P. barbatus). والمثير للدهشة أنهم لم يجدوا سوى عدد قليل من الاختلافات الجينية التي تميز P. barbatus عن أقاربه الذين يتم تلقيحهم بالنحل، على الرغم من التباين الكبير في خصائص الزهرة.

وكشفت الدراسة أن النباتات من نفس المنطقة أظهرت تشابهًا وراثيًا أكبر من النباتات الموجودة في أماكن بعيدة، بغض النظر عن النوع. يشير هذا إلى الاختلاط الجيني بين الزهور البرية المتكيفة مع الملقحات المختلفة. ومع ذلك، حدد الباحثون 21 اختلافًا جينيًا ثابتًا بين الأنواع ذات الملقحات المتميزة. تم توزيع هذه الاختلافات عبر الجينوم، مما يزيد من احتمالية تعطيل مجموعة سمات الزهرة من خلال إعادة التركيب الجيني، والذي يحدث أثناء تكوين الأمشاج.

توجد ثلاثة من الاختلافات الجينية بالقرب من المناطق الجينومية المرتبطة بلون الزهرة وعرضها وحجم الرحيق، وهي سمات خاصة بمتلازمات التلقيح المختلفة. يقترح الباحثون أن أحداث التهجين النادرة بين أنواع البنستيمون المجاورة الملقحة بالنحل والطيور الطنانة، إلى جانب ضغوط الاختيار القوية للحفاظ على خصائص الزهرة المصممة خصيصًا لكل ملقح، قد تفسر هذه النتائج.

وأشار الدكتور ويسينجر إلى أنه على الرغم من سهولة تمييز الأنواع الملقحة بالنحل والطيور الطنانة في الميدان بسبب أزهارها وتركيباتها النباتية المميزة، إلا أن عددًا صغيرًا فقط من المناطق الجينية يميز هذه الأنواع على المستوى الجيني.

توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للآليات الوراثية الكامنة وراء تكيف الزهور مع الملقحات المختلفة. إن فهم هذه الاختلافات الجينية قد يكون له آثار على حفظ وإدارة النباتات المزهرة والملقحات المرتبطة بها.

المصدر: "هناك عدد قليل من المواقع الجينية الأساسية التي تميز أنواع Penstemon مع الزهور التي تتكيف مع التلقيح بواسطة النحل أو الطيور الطنانة،" PLOS Biology.