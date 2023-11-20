Zombie Star يرسل إشارات للحياة: تم الكشف عن ظاهرة غريبة

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا عندما لاحظوا نجمًا بعيدًا بدا وكأنه يقوم من الموت، ينبعث منه "علامات الحياة" على شكل مشاعل نشطة. يمثل هذا الحدث الاستثنائي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة مثل هذه الظاهرة ويثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول طبيعة الجثث النجمية.

تم اكتشاف القيامة الرائعة لنجم الزومبي في البداية في سبتمبر 2022 عندما قام العلماء بمسح البيانات التي تم جمعها من منشأة في كاليفورنيا. وفي وقت لاحق من شهر ديسمبر، لاحظ الباحثون انفجارًا شديدًا للسطوع من النجم، يشبه الانفجار الذي تلاشى بسرعة. ومن المثير للدهشة أن التوهجات استمرت لعدة أشهر، وتألقت بنفس شدة الانفجار الأصلي للنجم، حتى بعد 100 يوم.

ويعتقد العلماء الآن أن هذه الانفجارات الغامضة والمتطرفة تنشأ من بقايا النجم نفسه. بعد موته، يمكن للنجم أن يترك وراءه ثقبًا أسود أو نجمًا نيوترونيًا، والذي يستمر في إظهار النشاط. ويعتقد أن التوهجات القوية التي شوهدت تنبثق من هذه الجثث النجمية.

لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الاكتشاف. توضح آنا واي كيو هو، الأستاذة المساعدة في علم الفلك: "هذا يحسم سنوات من الجدل حول ما يحرك هذا النوع من الانفجارات ويكشف عن طريقة مباشرة غير عادية لدراسة نشاط الجثث النجمية". تتحدى الخصائص الفريدة لهذه التوهجات التفسيرات التقليدية، مما يترك الباحثين في حالة من الرهبة من هذه الظاهرة غير المرئية سابقًا في علم الفلك.

ولضمان صحة النتائج التي توصلوا إليها، قام العلماء بفحص البيانات بدقة وطلبوا دعم أكثر من 70 مؤلفًا مشاركًا و15 تلسكوبًا. ولوحظ أن السلوك النابض للنجم يتكرر 14 مرة على الأقل خلال فترة 120 يومًا، مما يشير إلى أنه ربما كان هناك المزيد من الأحداث.

وقد تم توثيق هذا البحث المذهل في ورقة بحثية منشورة حديثًا بعنوان "التوهجات الضوئية لمدة دقيقة مع لمعان المستعر الأعظم" في المجلة العلمية المرموقة Nature. وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، لا يزال العلماء يسعون جاهدين لفهم العمليات الأساسية التي تدفع النجم الميت إلى الاستمرار في التصرف بهذه الطريقة غير العادية.

مزيد من الأفكار حول سلوك نجوم الزومبي يحمل وعدًا بكشف أسرار الكون وإلقاء الضوء على الأعمال المعقدة لتطور النجوم. قد توفر دراسة هذه الجثث المتكونة حديثًا معلومات لا تقدر بثمن حول خصائصها والظواهر غير العادية التي تظهرها.

أسئلة وأجوبة

ما هو نجم الزومبي؟

يشير نجم الزومبي إلى النجم الذي مات ولكنه يستمر في إظهار علامات النشاط، مثل انبعاث مشاعل من الضوء.

ما الذي يسبب التوهجات الساطعة التي لوحظت في نجوم الزومبي؟

ويعتقد العلماء أن هذه التوهجات الساطعة تنشأ من جثة النجم نفسه، والتي يمكن أن تكون على شكل ثقب أسود أو نجم نيوتروني.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

وينهي هذا الاكتشاف سنوات من الجدل العلمي حول طبيعة النشاط الانفجاري الملاحظ في نجوم الزومبي، ويوفر فرصة فريدة لدراسة سلوك الجثث النجمية.

وكيف أكد العلماء صحة النتائج التي توصلوا إليها؟

قام العلماء بتحليل البيانات بدقة وتعاونوا مع العديد من الخبراء، مستخدمين استخدام تلسكوبات متعددة للتأكد من حدوث وتكرار التوهجات.

ما هي الخطوات التالية في دراسة نجوم الزومبي؟

يواصل العلماء أبحاثهم لفهم الآليات الأساسية التي تحرك السلوك غير المعتاد للنجوم الميتة وقدرتها على إصدار مثل هذه التوهجات الضوئية الشديدة.