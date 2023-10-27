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مشروع LZ في داكوتا الجنوبية يتقدم للأمام في السباق العالمي للمادة المظلمة

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 27، 2023
مشروع LZ في داكوتا الجنوبية يتقدم للأمام في السباق العالمي للمادة المظلمة

في إطار السعي لاكتشاف المادة المظلمة، برز مشروع LUX-ZEPLIN (LZ) في داكوتا الجنوبية باعتباره المرشح الأوفر حظًا. تقع LZ على بعد حوالي ميل واحد تحت السطح في مرفق سانفورد للأبحاث تحت الأرض (SURF) في ليد، داكوتا الجنوبية، وهي تجربة متطورة للمادة المظلمة بتمويل من مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE).

النتائج الأخيرة من أول 60 يومًا من البحث وضعت LZ في مقدمة التجارب الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التجارب في كندا وكوريا والصين وأوروبا. المتحدث باسم المشروع، الدكتور تشامكور غاغ، يقارن LZ بسيارة السباق التي تم بناؤها بدقة وهي الآن تحطم الرقم القياسي للسرعة الأرضية. يمثل هذا الإنجاز الدخول إلى منطقة اكتشاف مجهولة للمشروع.

المادة المظلمة، وهي مادة مراوغة يُعتقد أنها تشكل جزءًا كبيرًا من الكون، حيرت العلماء لفترة طويلة. فهو لا يتفاعل مع الضوء، مما يجعل الكشف المباشر صعبًا للغاية. الغرض من تجربة LZ هو اكتشاف التفاعلات النادرة بشكل لا يصدق بين جزيئات المادة المظلمة والمادة العادية باستخدام خزان كبير من الزينون السائل محاط بكاشفات حساسة.

تكمن ميزة LZ في حساسيتها المحسنة وهدف الزينون الأكبر مقارنة بالتجارب السابقة. موقعه العميق تحت الأرض يقلل من تداخل الأشعة الكونية، مما يسمح بإجراء قياسات أكثر دقة. إن نجاح المشروع حتى الآن يضعه في طليعة السباق العالمي لكشف أسرار المادة المظلمة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المادة المظلمة؟
ج: المادة المظلمة هي شكل افتراضي للمادة يُعتقد أنها تشكل حوالي 85% من الكتلة الإجمالية للكون. إنه لا يتفاعل مع الضوء وتم ملاحظته بشكل غير مباشر فقط من خلال تأثيرات الجاذبية على المادة المرئية.

س: كيف تعمل تجربة LZ؟
ج: تستخدم تجربة LZ خزانًا كبيرًا من الزينون السائل كهدف لكشف التفاعلات بين جسيمات المادة المظلمة والمادة العادية. عندما يصطدم جسيم المادة المظلمة بذرة الزينون، فإنه ينتج وميضًا صغيرًا من الضوء ويطلق الإلكترونات، والتي يتم اكتشافها بعد ذلك بواسطة الأجهزة الحساسة المحيطة بالخزان.

س: لماذا يقع LZ تحت الأرض؟
ج: يقع LZ في أعماق الأرض لحماية التجربة من الأشعة الكونية، والتي يمكن أن تتداخل مع اكتشاف جسيمات المادة المظلمة. يوفر الموقع تحت الأرض بيئة أكثر هدوءًا لإجراء قياسات أكثر دقة.

By فيكي ستافروبولو

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