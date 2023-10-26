طرق جديدة للاستفادة من بقايا الطعام: نهج مستدام

وقد نجح العلماء الأوروبيون، الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الشركات والمجموعات، في تطوير أداة رائدة لدعم القرار تهدف إلى تحديد وتعظيم إمكانات مخلفات إنتاج الغذاء. لا يأخذ هذا البرنامج المبتكر في الاعتبار الجوانب التقنية فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا العوامل الاقتصادية والمستدامة، مما يحدث ثورة في عملية صنع القرار في صناعة الأغذية الزراعية.

في كل عام، يتم إهدار ملايين الأطنان من الطعام، وتمثل الفواكه والخضروات 45٪ من هذه الخسارة. عادة، تنتهي هذه المخلفات في مدافن النفايات أو يتم إعادة استخدامها كعلف للحيوانات. ومع ذلك، فإن ما لا يدركه الكثيرون هو أن هذه المنتجات الثانوية تحتوي على مركبات صناعية قيمة يمكن استخلاصها واستخدامها بشكل أفضل.

وفي إطار مشروع البحث الأوروبي Model2Bio، اجتمع العلماء والشركات والمجموعات معًا لتطوير نموذج أولي لأداة دعم القرار. ومن خلال استخدام نماذج رياضية متطورة، يمكن لهذه الأداة الإجابة على ثلاثة أسئلة حاسمة: ما الذي يمكن توليده من البقايا، وكيف يمكن توليده بشكل اقتصادي، وما هي الآثار البيئية والاجتماعية لطرق إعادة التدوير المقترحة؟

ومن خلال تسليح هذه الأداة بهذه المعلومات، يمكنها تقديم توصيات بشأن الخيارات الأكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة لاستعادة المواد أو المواد الكيميائية أو الطاقة من مخلفات إنتاج الأغذية. وهذا يفتح عالمًا من الإمكانيات لشركات الأغذية الزراعية وشركات إدارة النفايات والصناعات الحيوية.

تؤكد تمارا فرنانديز أريفالو، الباحثة في مركز التكنولوجيا غير الربحي Ceit في إسبانيا ومنسقة مشروع Model2Bio، على أهمية الأداة: "غالبًا ما تفتقر الشركات إلى المعرفة حول كيفية إدارة مخلفاتها بما يتجاوز استخدامها كعلف للحيوانات. نريد أن نعرض الطرق المتنوعة التي يمكن من خلالها تثمين هذه المخلفات، مثل توليد الطاقة من الغاز الحيوي أو إنشاء منتجات ذات قيمة مضافة.

ومع تحول الاتجاه العالمي نحو استهلاك عدد أقل من المنتجات الحيوانية، أصبحت الخيارات البديلة لمخلفات الأغذية الزراعية ضرورية بشكل متزايد. على سبيل المثال، بدلاً من استخدام مصل اللبن كعلف للحيوانات، يمكن استخلاص البروتينات منه لتكملة البدائل غير الحيوانية. ويمكن تخمير العصير المتبقي من هذه العملية، الغني بالسكر، بالكائنات الحية الدقيقة. وفي وجود الأكسجين، تنتج هذه الكائنات الحية الدقيقة زيوتًا مشابهة لزيت النخيل. في غياب الأكسجين، يتم إنتاج الأحماض العضوية، والتي يمكن استخدامها لإنتاج البلاستيك الحيوي.

تلعب أداة دعم القرار دورًا حاسمًا في تحديد العملية الأكثر جدوى اقتصاديًا وصديقة للبيئة التي يجب اتباعها. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تمكن من إنتاج المنتجات التي يتوافق إنتاجها ولوجستياتها مع قيمتها السوقية مع الحد من بصمتها البيئية.

في عالم تعتبر فيه الاستدامة ذات أهمية قصوى، يمثل تطوير أداة دعم القرار هذه خطوة مهمة إلى الأمام في الحد من هدر الطعام وإنشاء اقتصاد أكثر دائرية.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو الغرض من أداة دعم القرار التي طورها العلماء الأوروبيون؟

تهدف أداة دعم القرار إلى تحديد وتعظيم إمكانات مخلفات إنتاج الغذاء من خلال النظر في العوامل الفنية والاقتصادية والمستدامة. ويقدم توصيات حول كيفية استعادة المواد أو المواد الكيميائية أو الطاقة من هذه المخلفات بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وصديقة للبيئة.

لماذا من المهم إيجاد طرق مبتكرة للاستفادة من بقايا الطعام؟

يعد إيجاد طرق مبتكرة للاستفادة من بقايا الطعام أمرًا بالغ الأهمية لأنه يقلل من النفايات ويزيد من قيمة هذه المنتجات الثانوية. وبدلاً من التخلص منها أو استخدامها كعلف للحيوانات، يمكن تحويل هذه المخلفات إلى مركبات صناعية قيمة، مما يساهم في اقتصاد أكثر استدامة ودورية.

ما هي بعض الأمثلة على الاستخدامات البديلة لمخلفات الأغذية الزراعية؟

أحد الأمثلة على الاستخدام البديل لمخلفات الأغذية الزراعية هو استخلاص البروتينات من مصل اللبن لتكملة البدائل غير الحيوانية. ويمكن تخمير العصير المتبقي من هذه العملية مع الكائنات الحية الدقيقة، مما يؤدي إلى إنتاج زيوت مشابهة لزيت النخيل في وجود الأكسجين. وفي غياب الأكسجين، يتم توليد الأحماض العضوية، والتي يمكن استخدامها لإنتاج البلاستيك الحيوي، من بين تطبيقات أخرى.

كيف تفيد أداة دعم القرار الشركات في صناعة الأغذية الزراعية؟

توفر أداة دعم القرار لشركات الأغذية الزراعية معلومات قيمة حول كيفية إدارة مخلفاتها بشكل أكثر فعالية. ويعرض طرقًا بديلة لتثمين هذه المخلفات، مثل توليد الطاقة من الغاز الحيوي أو إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة. ومن خلال تبني هذه الممارسات المستدامة، يمكن للشركات تقليل النفايات، وتعزيز بصمتها البيئية، وربما اكتشاف مصادر إيرادات جديدة.