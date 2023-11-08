مقالة جديدة: صعود وهبوط الموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة

لا يزال البحث عن الموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة بمثابة رحلة متقلبة من الإثارة وخيبة الأمل. وتأتي الانتكاسة الأخيرة في الوقت الذي تراجعت فيه مجلة Nature، وهي مجلة علمية مرموقة، عن دراسة ادعت إنشاء موصل فائق لدرجة حرارة الغرفة باستخدام الهيدروجين واللوتيتيوم والنيتروجين.

في البداية، أثارت الورقة البحثية الإثارة والشكوك عندما تم نشرها في وقت سابق من هذا العام. كان من الممكن أن تؤدي الآثار المترتبة على الموصل الفائق في درجة حرارة الغرفة إلى إحداث ثورة في العديد من الصناعات، من شبكات الطاقة إلى التصوير الطبي.

ومع ذلك، ظهرت شكوك حول موثوقية بيانات المقاومة الكهربائية المقدمة في الورقة. وأعرب الخبراء عن مخاوفهم لمجلة Nature، مما دفع المجلة إلى التحقيق في الأمر. وفي نهاية المطاف، تم التشكيك في مصداقية الدراسة، مما أدى إلى سحبها.

وفي مذكرة سحب، أوضحت مجلة Nature أن ثمانية من مؤلفي الدراسة الأحد عشر نأوا بأنفسهم عن قائد البحث، الفيزيائي رانجا دياس، واتهموه بالتصرف بسوء نية أثناء إعداد المخطوطة وتقديمها. ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها دياس تراجعًا عن عمله على الموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة. كما تم سحب دراسة سابقة حول الموصلية الفائقة في درجات الحرارة المرتفعة في العام الماضي.

الجدل الدائر حول دياس لا ينتهي عند هذا الحد. ظهرت ادعاءات بأن حوالي 20% من أطروحته للدكتوراه كانت مسروقة، مما أضاف طبقة أخرى من التدقيق إلى بحثه. وبدأت جامعة روتشستر، حيث يعمل دياس، تحقيقًا في الأمر.

يأتي سحب هذه الدراسة في أعقاب حادثة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق تتعلق بمادة تُعرف باسم LK-99، والتي كان يُعتقد في البداية أنها موصل فائق محتمل في درجة حرارة الغرفة. ومع ذلك، فشلت محاولات النسخ اللاحقة، مما أدى إلى فضح الادعاءات المحيطة بـ LK-99.

وبينما يستمر البحث عن الموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة، فإن هذه التراجعات الأخيرة تؤكد التحديات في هذا المجال. وبينما يسعى العلماء إلى تجاوز حدود ما هو ممكن، فإن التدقيق الدقيق والتكرار ضروريان لضمان سلامة البحث العلمي.

الأسئلة الشائعة

ما هو الموصل الفائق؟

الموصل الفائق هو مادة يمكنها توصيل الكهرباء دون مقاومة كهربائية عند درجات حرارة منخفضة جدًا، أو في حالة الموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة، عند درجات حرارة يمكن تحقيقها في الظروف العادية.

ما هي التطبيقات المحتملة للموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة؟

تتمتع الموصلات الفائقة في درجة حرارة الغرفة بالقدرة على إحداث ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، والنقل، والتصوير الطبي. ويمكنها أن تمكن من تطوير أنظمة كهربائية أكثر كفاءة مع مقاومة صفرية، مما يؤدي إلى تقدم كبير في شبكات الطاقة، وأنظمة النقل مثل القطارات المعلقة، وتحسين الأجهزة الطبية.

لماذا تعتبر التراجعات مهمة في البحث العلمي؟

تعتبر عمليات التراجع مهمة في البحث العلمي لأنها تشير إلى فقدان الثقة في النتائج المقدمة في الدراسة. تحدث عمليات التراجع عندما يتم تحديد عيوب أو مخاوف كبيرة في طرق البحث أو البيانات أو الاستنتاجات. إنها بمثابة تذكير بالعملية الصارمة التي يخضع لها البحث العلمي لضمان الدقة والموثوقية.