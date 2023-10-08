تقول الدراسة إن قرية سورية قديمة دمرت بسبب الاصطدام الكوني

كشفت دراسة نُشرت مؤخرًا أن قرية منقرضة في شمال سوريا من المحتمل أن تكون قد دمرت بسبب مذنب كبير ضرب الأرض منذ حوالي 12,800 عام. وأدى ارتطام المذنب إلى إحداث تغيير كبير في أسلوب حياة القرية، حيث انتقلت من الصيد إلى الزراعة وأدى في النهاية إلى السيطرة على الحيوانات البرية.

ويذكر الباحثون أن هذا الاكتشاف هو أول مثال على تأثر مستوطنة بشرية بشكل كارثي بحدث اصطدام كوني. تم إجراء التحليل على البقايا المستخرجة من قرية أبو هريرة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتي أصبحت الآن مغمورة تحت بحيرة الأسد في شمال سوريا.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه كان هناك تحول جذري في المناخ المحلي وقت اصطدام المذنب بالأرض. وكان المذنب، المعروف باسم القنطور، عبارة عن جسم جليدي يبلغ عرضه 62 ميلا، وتفكك عند دخوله الغلاف الجوي للكوكب. تتميز هذه الأجسام بمظهرها الشبيه بالكويكبات ولكنها تترك أيضًا ذيلًا من الغاز والغبار مثل المذنبات.

حدث انفجار هوائي عندما انفجرت إحدى شظايا المذنب، التي كانت شديدة الحرارة، في أعلى الغلاف الجوي للأرض. ومحت الموجات الصدمية الناتجة القرية وغطت المنطقة بالغبار، مما أدى إلى شتاء بارد وجاف. ويشار إلى هذا الحدث باسم فرضية تأثير يونغ درياس.

قبل ضربة المذنب، كان المستوطنون يستهلكون في المقام الأول الفواكه البرية والتوت والبقوليات. إلا أن بقايا ما بعد الحدث تشير إلى حدوث تغيير كبير في نظامهم الغذائي، مع التحول نحو الحبوب والعدس. يمكن أن يعزى هذا التغيير إلى المحاولات المبكرة للزراعة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة وجدت أيضًا ارتفاعًا في المحاصيل المقاومة للجفاف، مما يشير إلى الانتقال إلى مناخ أكثر جفافًا. بدأ القرويون بزراعة الشعير والقمح والبقوليات، وهو ما تدعمه الأدلة المادية.

تتوافق هذه النتائج مع الفرضية المقترحة في عام 2007 والتي تقول إن عدة انفجارات جوية مماثلة للمذنبات قد حدثت عبر القارات. تأثر أكثر من 50 موقعًا معروفًا عبر القارات الخمس بشظايا المذنب الذي ضرب القرية السورية.

وعلى الرغم من عدم وجود حفر واضحة على الأرض بسبب الانفجار في الهواء، يؤكد فريق البحث أن وجود حفرة ليس ضروريا للتحقق من الاصطدام. العديد من التأثيرات المقبولة لا تترك حفرًا مرئية.

وفي الختام، تلقي الدراسة الضوء على قرية سورية قديمة دمرها اصطدام مذنب منذ حوالي 12,800 عام. وأحدثت هذه الكارثة تحولاً كبيراً في أسلوب حياة القرية، مما أدى إلى اعتماد الزراعة وزراعة المحاصيل المتنوعة. توفر النتائج أيضًا دليلًا إضافيًا على حدوث انفجارات جوية متعددة للمذنبات على مستوى العالم خلال هذه الفترة.

مصادر:

– الانفجارات الهوائية وتأثيرات الحفر (مجلة)

– “العثور على قرية أقدم من ستونهنج قبالة الساحل الإنجليزي” (مقال)