تحليل جديد يكشف عن حمولة غامضة إضافية على الجسم الذي اصطدم بالقمر

ألقت دراسة حديثة أجراها علماء الفلك تانر كامبل وآدم باتل وبيل جراي وفريقهم ضوءا جديدا على الجسم الغامض الذي اصطدم بالقمر في 4 مارس 2022. وعلى عكس النظريات الأولية، لم يكن الجسم قطعة حطام واحدة. تفكك عند التأثير. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أنها كانت تحمل حمولة إضافية لم يتم الكشف عنها.

بدأت رحلة هذا الجسم لأول مرة في مارس 2015 عندما تم اكتشافه بواسطة مسح كاتالينا للسماء. كان يُعتقد في البداية أنه كويكب قريب من الأرض، إلا أن المزيد من الملاحظات كشفت أنه كان خردة فضائية. تم تحديد لاحقًا أن الجسم كان لديه تحليق بالقرب من القمر في فبراير 2015، مما دفع علماء الفلك إلى الشك في أنه قد يكون جسم صاروخ فالكون 9 الذي أطلقته وكالة ناسا لمهمة مرصد مناخ الفضاء العميق.

ومع ذلك، مع جمع المزيد من البيانات من خلال التحليق حول الأرض، أصبح من الواضح أن مسار الجسم والجدول الزمني يتماشى مع مهمة Chang’e 5-T1 الصينية إلى القمر في أكتوبر 2014. وفي تطور مفاجئ، نفت وزارة الخارجية الصينية أن الكائن كان من مهمتهم. ومع ذلك، فإن البحث الذي أجراه كامبل وآخرون مؤخرًا يؤكد أن الجسم كان بالفعل جسم الصاروخ Long March 3C من مهمة Chang'e 5-T1.

أدى الاصطدام على القمر إلى حدوث حفرة مزدوجة غريبة، متحدية التوقعات لمرحلة صاروخية مستهلكة. وقد دفع هذا الخبراء إلى استنتاج أن جسم الصاروخ يجب أن يكون به حمولة إضافية. سلط مارك روبنسون، الباحث الرئيسي في كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter Camera، الضوء على الطبيعة الفريدة للحفرة المزدوجة وقارنها بتأثيرات الحفرة الفردية من أجسام الصواريخ الأخرى.

وبينما نفى المسؤولون الصينيون أي تورط لهم، أكدت القيادة الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن الصاروخ المعني لم يخرج من مداره كما يُزعم. إن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالحطام الفضائي وحمولته يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين إجراءات التتبع من قبل وكالات الفضاء ومقدمي خدمات الإطلاق. ومن شأن هذه التدابير أن تمنع الارتباك والمخاطر المحتملة فيما يتعلق بالأجسام المجهولة الهوية في الفضاء. إن الكشف بشكل أكبر عن عدد وطبيعة الحمولات الموجودة على متن الطائرة يمكن أن يعالج هذه المشكلات ويضمن استكشاف الفضاء والسفر بشكل أكثر أمانًا في المستقبل.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الجسم الذي اصطدم بالقمر؟



ج: قرر علماء الفلك أن الجسم كان عبارة عن جسم صاروخ Long March 3C من مهمة Chang'e 5-T1 الصينية إلى القمر.

س: هل كان الجسم يحمل حمولة إضافية؟



ج: نعم، تشير الدراسة الأخيرة إلى أن الجسم كان يحمل حمولة إضافية لم يتم الكشف عنها، وهو ما يفسر تكوين الحفرة المزدوجة الغريبة عند الاصطدام.

س: لماذا كان هناك ارتباك يحيط بهوية القطعة؟



ج: نفت وزارة الخارجية الصينية في البداية أن يكون هذا الجسم من مهمتها، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين والتكهنات. ومع ذلك، أكدت التحليلات والبيانات اللاحقة مصدرها.

س: ما هي دلالات هذا الحدث؟



ج: تؤكد هذه الحادثة أهمية تطوير إجراءات تتبع أفضل لوكالات الفضاء وشركات الإطلاق لتجنب الارتباك وضمان سلامة استكشاف الفضاء. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية في الكشف عن عدد وطبيعة الحمولات الموجودة على متن السفينة.